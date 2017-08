Tournée de sensibilisation pour la paix et l’unité nationale : le message de l’érudit de Kankan à Alpha Condé

L’érudit de Kankan, El hadj Cheick Souleymane Sidibé a entrepris depuis hier lundi une tournée de sensibilisation en faveur de l’unité et la paix en Guinée. Et le district de Djankana, dans la sous-préfecture de Karifamoriah, situé à 14 Km du centre-ville de Kankan, a été la première étape de cette tournée.

En compagnie du président du Conseil National des Organisations de la Société Civile (CNOSC), Dr Dansa Kourouma, l’Ambassadeur de la paix de l’UNESCO et président de l’Association Nour-Dine Islam, devant une foule de fidèles musulmans, a prôné l’acceptation de la diversité d’opinions et ethno-religieuses. Car, selon lui, cette diversité constitue un atout pour le développement de la Guinée.

Ensuite, l’érudit a dénoncé l’ingratitude de la majorité des Guinéens qui, d’après lui, serait à l’origine de leurs malheurs. «L’une des raisons du malheur actuel des Guinéens, c’est l’ingratitude. Notre attitude à l’endroit du président Ahmed Sékou Touré, lors de sa mort en est une illustration. En pleine journée, les gens ont allumé des lampes-tempêtes avec des propos injurieux sous prétexte de la liberté acquise », a-t-il fustigé.

Et d’ajouter que ce motif que l’une des raisons de sa présente tournée devant le conduire dans toutes les préfectures de la Guinée afin de demander pardon à Dieu pour que, dit-il, les Guinéens puissent enfin goûter aux délices du bonheur tant rêvé .

Dans la même lancée, le religieux a invité les hommes de medias présents à Djankana, de transmettre au président Alpha Condé, le message de détresse des femmes qui seraient à bout de souffle suite à la cherté du marché. En outre il a demandé au chef de l’Etat Guinéen, de rester honnête tout en n’acceptant pas d’être trompé.

C’est par des bénédictions et des prières ont été formulées en faveur de la paix et de l’unité des Guinéens, qu’El hadj Cheick Souleymane Sidibé communément appelé Karamo Solo, a bouclé la première étape de sa tournée. Les autres districts des 12 sous-préfectures plus les 27 quartiers de la commune urbaine de Kankan, suivront avant les 32 autres préfectures de la Guinée et la Capitale Conakry, apprend-on.

Amadou Timbo Barry, correspondant à Kankan