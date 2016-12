En compagnie des cadres de son département, le ministre de l’Hôtellerie, du Tourisme et de l’Artisanat, Thierno Ousmane Diallo a conféré le mercredi 28 décembre avec des journalistes. Au cours de la conférence, il a dressé son bilan de l’année 2016 avant de mettre le cap sur les perspectives pour l’année 2017, a-t-on constaté au siège du département à Kaloum.

D’entrée de jeu, Thierno Ousmane Diallo a déclaré qu’il a exécuté sa lettre de mission à 50%. Selon lui, une partie de la lettre portait sur les procédures d’approbation de certains textes règlementaires. «Parmi ces dispositions règlementaires, il y a le décret 0117 qui porte sur l’organisation et l’attribution du ministère du Tourisme de l’Hôtellerie et l’Artisanat… Il y a eu beaucoup de textes qui ont été examinés et ils ont fait également l’objet d’approbation. Au finish, le ministère n’avait assez de texte de base, a finalement combler ses lagunes avant passer aux étapes suivantes».

Un autre point de la lettre de mission, il s’agit d’améliorer l’offre touristique. Sur ce point, le ministre Thierno Ousmane a affirmé que plusieurs actes ont été réalisés. «Depuis l’arrivée du Pr Alpha Condé à la magistrature suprême du pays, beaucoup d’efforts ont été faits dans le cadre d’hébergement des touristes. Beaucoup d’hôtels sont construits, au mois de septembre 2016, nous avons inauguré l’hôtel NOOM à Kaloum. En janvier 2017, nous allons ouvrir l’hôtel Sheraton avec 280 chambres. Il est l’un des hôtels le plus luxueux de la sous-région. A côté, il y a des hôtels dont les travaux sont beaucoup avancés… Pour certains, les grosses œuvres sont terminées et pour d’autres il ne reste que le recrutement du personnel (…)», a-t-il expliqué.

Toujours dans sa lettre de mission, Thierno Ousmane a indiqué qu’il s’agissait d’entretenir des relations institutions en matière du tourisme. Sur ce point, le patron du département de l’Hôtellerie, du Tourisme et de l’Artisanat, a affirmé qu’ils ont été très actifs. «Nous avons participé à plusieurs foires internationales. Cela nous a permis de renouer avec le monde extérieur ainsi que l’Organisation Internationale du Tourisme (OIT). Nous avons en vue d’une autre rencontre en janvier 2017 à Madrid en Espagne (…)», a-t-il fait savoir.

Perspectives…

Dans son exposé, Thierno Ousmane Diallo a mis un accent particulier sur la formation et le renforcement des capacités de ses cadres, du personnel hôtelier ainsi que les artisans afin qu’ils puissent, a-t-il précisé, d’acquérir des expertises à dimension internationale.

«Nous avons un autre objectif, c’est celui de la formation car, le gros problème qu’on a, c’est la ressource humaine. C’est vrai, il y a des cadres compétents au niveau central mais, il faut savoir que la Guinée ne se limite pas à Conakry. C’est pourquoi, depuis le début de l’année, nous nous sommes attelés à la formation. Nous avons signé un protocole d’accord avec la Turquie qui a réussi à former plusieurs jeunes cadres guinéens. Nous avons la même relation avec le Maroc et l’Algérie. Sur le plan national, nous avons un projet de formation avec le ministère de la l’Enseignement Technique Formation professionnelle. Donc, à l’horizon 2020, au minimum 20 mille apprentis ouvriers seront formés. Nos artisans ont du talent mais, ils ont un problème de finition… », a-t-il fait savoir.

Tourisme

«En 2012, il y a eu 150 000 touristes. Ce nombre a baissé pendant la période de la maladie à virus Ebola. Il tournait autour de 25 000 touristes. Cette année, on a 60 000 touristes. Ce sont des chiffres à consolider. Tenez-vous bien, ce sont des touristes qui ont transité par l’aéroport. Pour cette année 2017, nous allons nous battre pour mettre en place des stratégies afin que nous ayons un recensement exhaustif de touristes en Guinée." Voir vidéo:http://https://youtu.be/PYkUuzcxb4E