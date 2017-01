Les travaux d’entretien mécanisé de 11 km de pistes à Tougué, ont été lancés le jeudi 12 janvier 2017 par Sadou Keïta, le gouverneur de la région administrative de Labé, a constaté sur place la rédaction locale de Guinéenews.

Il s’agit des pistes de Kouretelin-Kalanka longue de 6 km dans la commune urbaine de Tougué et Malipan Tara distante de 5 Km, dans la commune rurale de Koïn. Le coût de réalisation des travaux s’élève à 714 millions 913 mille 110 francs guinéens. Un fonds entièrement financé par le gouvernement guinéen à travers le fonds d’entretien routier (FER). Les travaux seront exécutés par l’entreprise EKC pour un délai contractuel de 4 mois.

La cérémonie de lancement, présidé par le gouverneur de la région administrative de Labé, a mobilisé des cadres régionaux, préfectoraux, communaux et des populations des villages bénéficiaires.

A Kouretelin, première étape de ce lancement, plusieurs discours ont été prononcés. C’est Elhadj Mamadou Alpha Sow qui a, au nom des populations bénéficiaires, prononcé le discours de bienvenue aux différentes délégations. Il dira que cette journée du 12 janvier restera gravée dans les anales de l’histoire de leur localité.

«Le désenclavement de nos zones de productions est une réalité. Par cette action, chaque producteur et productrice bénéficiera d’une plus-value des produits à commercialiser. Nous, potentiels bénéficiaires prenons l’engagement de faire bon usage de cette piste par l’entretien permanent que nous assurerons », a déclaré Mohamed Sako BARRY président de la délégation spéciale de la commune urbaine.

Le Directeur Régional du Bureau Technique du Génie Rural (BTGR) a pour sa part, demandé à l’entreprise EKC adjudicataire du marché à travailler dans le respect du cahier de charges et dans le délai imparti. Aux bénéficiaires, de suivre de prêt l’exécution des travaux et assurer l’entretien futur de la piste.

Le gouverneur de Labé a, quant à lui, exhorté les heureux bénéficiaires, d’une part, à ne pas acheter du carburant dans les mains de la société et d’autre part à se de départir de la politique et cultiver la paix, la cohésion, gage certain d’un développement harmonieux.

Il est à signaler qu’au moment où nous quittions les lieux, aucune machine de l’entreprise n’était visible sur le terrain et selon le gouverneur de Labé, ils arriveront dans trois jours.