Suite au soulèvement des élèves qui ont protesté ce lundi matin contre le manque de professeurs dans les classes, une réunion de crise s’est tenue au lycée de Tougué, a constaté sur place la rédaction locale de Guinéenews.

Cette réunion a regroupé autour du préfet, les secrétaires généraux de la préfecture, le Directeur préfectoral de l’Éducation et ses cadres, la coordination préfectorale de l’Association des parents d’élèves et amis de l’école, la ligue islamique préfectorale, les services de sécurités et les délégués des élèves.

Après avoir reconnu la légitimité de leurs revendications, le préfet a écouté certains élèves qui ont dénoncé le manque de professeurs au lycée de Tougué, et certains comportements de la direction du lycée qui ne favorisent pas un bon déroulement des cours.

« Nous demandons le départ du proviseur du lycée de Tougué qui fait du lycée une gestion de sa famille et l’engagement des contractuels communautaires à la fonction publique » a déclaré Mohamed KABA, élève de la 11ème Année, sous un tonnerre d’applaudissement de ses camarades.

Fatoumata Binta BALDE de la 9ème Année renchérit : « nous ne recevons pas les cours normalement, certains élèves qui ne sont pas admis en classe supérieure rencontrent le proviseur ou le censeur pour donner de l’argent pour obtenir la moyenne ». Quant à Oumar Sadio Baldé de la Terminale Sciences mathématiques, il ajoute : « nous n’étudions que trois matières actuellement les autres professeurs ne viennent pas, ce sont des contractuels communautaires et nous sommes dans une classe d’examens ».

Tous les autres élèves ayant pris la parole, ont dénoncé la mauvaise gestion par le proviseur du centre de documentation et d’informatique, le comportement de certains professeurs qui vont à l’école dans un état d’ébriété, la vente de notes par d’autres. Ils ont tous sollicité le départ du proviseur du lycée qui était d’ailleurs absent à l’école ce lundi pour des raisons de famille, nous indique-t-on.

Le directeur préfectoral de l’éducation a pour sa part rappelé les différentes démarches qu’il a engagées pour le retour des contractuels communautaires dans les classes et l’obtention d’autres professeurs titulaires. Abdoulaye SOUARE a indiqué que cette crise d’enseignants est nationale, c’est pourquoi le département de la fonction publique a organisé récemment un concours de recrutement, a-t-il poursuivi.

Quant au préfet, il est revenu sur tous les aspects dénoncés par les élèves. Elhadj Abdourahamane BALDE a attiré l’attention de la DPE sur les préoccupations des élèves afin qu’une solution soit trouvée.

Tous les intervenants lors de la réunion, notamment la coordination préfectorale des APEAE, le Directeur Préfectoral de l’Éducation, le préfet et autres, ont reconnu la légitimité du mouvement des élèves.

Ils ont toutefois regretté la réaction des élèves qui ont jeté des pierres et qui avaient l’intention de tout casser sur leur passage.

Heureusement ils en ont été empêché par certains citoyens qui ont bravé les jets de pierres et sensibiliser au calme et à la retenue.

Une invite a été faite aux élèves de reprendre les cours dès ce Mardi. Le préfet et le directeur préfectoral de l’éducation, ont pris l’engagement de s’impliquer pour le retour des contractuels dans les classes, en attendant la mutation des enseignants admis au concours de recrutement à la fonction publique.

Il faut noter qu’au moment où la réunion de crise se tenait dans une salle du lycée, avec une partie des élèves, les autres qui attendaient sous un soleil de plomb au dehors, jetaient parfois des cailloux sur le toit de la salle abritant la réunion. C’est ce qui a d’ailleurs précipité la fin de cette rencontre, sans que le délai souhaité par les élèves, auprès des autorités, pour le retour effectif des contractuels communautaires, ne soit connu.