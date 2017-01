Une mission de l’inspection régionale de l’éducation et l’alphabétisation (IRE-A), conduite par son premier Responsable, a séjourné à Tougué le jeudi 19 janvier 2017. Son objectif, examiner les causes profondes de la manifestation des élèves du collège-lycée et tirer des leçons.

Après la prise de contact avec l’autorité préfectorale, la mission a eu une séance de travail avec tous les acteurs impliqués dans la gestion de la crise. Elle a parcouru certains documents administratifs du lycée collège avant de travailler avec les cadres de la Direction Préfectorale de l’Education et l’alphabétisation, les représentants de la coordination préfectorale des Associations des Parents d’élèves (APEAE), l’intersyndicale de l’éducation, l’APEAE du lycée, les représentants des professeurs contractuels, le comité de coordination des élèves.

Tous ces différents acteurs ont présenté un rapport circonstancié sur le soulèvement des élèves survenu les 16 et 17 janvier 2017.

Dans tous les rapports, il est ressorti entre autres, la volonté manifeste des élèves et enseignants du lycée pour le départ du proviseur, l’absence de structures de gestion des élèves par les élèves, le manque de cohésion entre les membres de la Direction du lycée/collège, le manque de suivi sur la notation des élèves, les multiples plaintes formulées contre le proviseur sur la gestion du centre de documentation et d’Informatique (CDI), la prise de décision tardive sur les problèmes qui se posent au lycée…

Après avoir analysé toutes les interventions, la mission de l’IRE-A a, dans le souci de trouver des solutions à la crise, formulé des recommandations suivantes : la mise en place de deux structures d’élèves pour le collège et le lycée, le suivi régulier par la DPE du fonctionnement pédagogique et administratif du collège/ lycée, la redéfinition des modalités de gestion du CDI en mettant en place un nouveau comité de gestion, favoriser les concertations entre encadreurs , structures d’élèves et les partenaires de l’école la mise à la disposition de l’IRE, du proviseur du lycée , la gestion du lycée par le censeur qui assure l’intérim du proviseur.

Des conseils ont été également prodigués aux élèves pour que des soulèvements ne soient plus enregistrés dans les écoles.

Avant de retourner à Labé, la mission a rendu compte à l’autorité préfectorale qui s’est montrée satisfaite des résultats auxquelles elle a abouti.

Pour rappel, c’est le lundi dernier que les élèves du lycée de Tougué se sont soulevés pour protester contre le manque de professeurs et le départ du proviseur du lycée. Des soulèvements qui ont paralysée les cours pendant deux jours.

Il faut signaler que les cours ont repris timidement le mercredi 18 janvier pour s’accélérer hier jeudi. Aux dernières nouvelles, une réunion des parents d’élèves et autorités de l’Education est annoncée pour ce samedi en vue d’échanger sur les modalités de motivation des contractuels communautaires.