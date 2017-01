L’Afrique en effervescence avec la Coupe d’Afrique des Nations (CAN). Un évènement dont la société TOTAL n’a pas voulu se faire conter. En plus de s’associer avec la Confédération Africaine de Football (CAF) en qualité de partenaire officiel pendant huit (8) ans à compter de cette année, TOTAL offre une opportunité aux fans, d’être présents à la finale prévue cette année à Libreville, au Gabon.

Ce mercredi, 25 janvier 2017, le gagnant du côté de la Guinée a été tiré au sort en présence des chefs d’agence des stations de la capitale. C’était dans les locaux de la Direction générale sise à Coléah, dans la commune de Matam.

En présence de deux huissiers de justice, l’honneur est revenu à la Cheffe d’agence de la station TOTAL de Kissosso de tirer le numéro gagnant du jour. A noter que le gagnant bénéficie d’un voyage, tous frais payés (billet d’avion, hébergement, restauration…) pour deux personnes devant participer à la finale de la CAN.

Pour le Directeur Général, Diallo Alpha Oumar « Ce geste matérialise la proximité du partenariat, l’ancrage local vis-à-vis de nos clients. Parce que Total est présent en Afrique depuis 80 ans et en Guinée, il y a plus de 50 ans », a-t-il indiqué.

Selon le Directeur commercial, Laurent Tissot, « Nous sommes heureux d’offrir ce prix à celui qui a gratté le bon numéro. Nous avons tirés cinq numéros en cas de désistement du 1er gagnant ou du 2ème, encore et encore », dit-il. Et de rajouter : « Ce jeu est organisé dans 44 pays africains et chaque pays, en ce moment, procède à un tirage pour offrir deux places pour la finale de la CAN ».

En plus de ce prix, plusieurs lots sont à gagner dans les stations et boutiques Total. Egalement, les gérants de stations TOTAL vous donnent rendez-vous pour prendre des Selfies que vous pourrez télécharger sur la page de la société pour tenter de gagner des cadeaux.