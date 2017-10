Togo: entre légitimité et illégitimité

L’imbroglio est de taille. Le père Eyadema a fait 38 années à la tête du Togo, quand il a passé l’arme à gauche, l’opposition togolaise trop divisée n’avait pas pu empêcher que son fils accédât au pouvoir. Bon plus pour son second mandat qui est au milieu du gué.

C’est vrai que l’appétit vient en mangeant, le jeune Faure voudrait d’un autre mandat, le troisième. A partir de là, il y a insurrection dans son pays et l’opposition togolaise compte bien faire du tapage pour l’empêcher de dormir, comme en Guinée. Seulement, personne ne peut épingler Faure Eyadema au mot, comme Alpha Condé. Dadis Camara a été attendu jusqu’à la limite de la procrastination. Si on dit qu’il faut taper le fer pendant qu’il est chaud, il faut éviter de le faire avec le plomb pour éviter les vrais plombs des forces de l’ordre en Afrique. On dit cela parce que le risque de prendre du plomb dans les ailes est souvent le cas dans ces procès d’intention, qui devraient être qualifiés de provocations. Chaque chose en son temps, sinon les sacrifices seraient vains. Cela est si évident que l’exemple des Guinéens en 2009 et celui des Burkinabès et 2014 avaient porté leur fruit. Il ne restait seulement que Blaise Compaoré eût choisi la Guinée pour son exile pot embellir le tableau.

Depuis un certain temps, soupçonnant un troisième mandat de Faure, l’opposition de son pays fait des sorties pour bloquer le fonctionnement économique et tout asphyxier comme en Guinée. Faure est aller faire un tour à Conakry en coup de vent demander le secret de la décrispation à Alpha Condé, le plus grand Machiavel d’Afrique. Il faut le dire parce que la Guinée, ce pays de contestataires et de retors n’est pas facile à gouverner. On ne peut pas mener le Guinéen comme on l’entend s’il ne l’entend de la façon. La preuve, après De Gaulle en 58, après Sékou Touré en août 1977, après Lansana Conté en 2007, après Dadis en 2009, voilà Alpha Condé dans le chaudron guinéen. Après Boké, voilà le préfet de Beyla chassé, les Damaro et autres hués chez eux, à Kérouané. Il y a vraiment un grand malaise en Guinée, mais à chaque fois, l’on arrive à apaiser tant soit peu les ardeurs.

Qu’à donc dit de convaincant Alpha à Faure ? On n’a encore rien vu de concret sur le terrain. Le contre-feu de Faure avec des gros bras en civile et encagoulés, dans des pick-up sans immatriculation tout cela ferait dire à la souris que même en costume ou en abacost, le chat reste toujours reconnaissable pour la souris.. Des jeunes patriotes de Blé Goudé, des imbonerakures de Nkurunziza, des jeunes volontaires de Malick Sankhon et comment les appellerait-on au Togo ? Si tous les Pouvoirs procèdent de la même manière, c’est la guerre civile partout.

Après des tirs de barrage et de semonce, les forces de l’ordre n’hésitent pas à tiré avec de vrais plombs dans le tas. Le nombre de morts croît de jour en jour et fait perdre toute légitimité à Faure de rester au Pouvoir.

Du côté de la rue animée par l’Opposition, demander le départ en plein milieu d’un mandat présidentiel, on n’a pas vu cela encore en Afriques. Dans les circonstances actuelles, les opposants trouveraient difficilement une caution morale à leur jusqu‘au-boutisme.

Faute de mieux, c’est la France qui est implorée pour intercéder. Tantôt, c’est la Françafrique qui est fustigée, tantôt c’est elle qu’on appelle à l’aide, flûte !

Et dans tout ça, que dit l’Union Africaine ?