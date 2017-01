La Confédération Africaine de Football ( CAF) a procédé ce jeudi 12 décembre 2017 au tirage au sort des groupes éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2019 dont la phase finale aura lieu au Cameroun. Et le Syli de Guinée s'est retrouvé dans le groupe H avec pour adversaires l'actuelle championne en titre, la Côte d'Ivoire, le Rwanda et la Centrafrique. Un groupe qui paraît être difficile, mais jouable. Les premiers matches seront joués entre les 05 et 13 juin 2016. Ci-dessous les douze groupes de la phase qualificative :

Groupe A : Sénégal, Guinée Equatoriale, Soudan, Sao Tomé et Principe ou Madagascar ;

Groupe B: Cameroun, Maroc, Malawi, Comores ou Maurice ;

Groupe C : Mali, Gabon, Burundi, Djibouti ou Sud Soudan ;

Groupe D: Algérie, Togo, Bénin, Gambie ;

Groupe E : Nigéria, Afrique du Sud, Libye, Seychelles,

Groupe F : Ghana, Ethiopie, Kenya, Sierra Leone ;

Groupe G : RDC, Congo, Zimbabwe, Liberia ;

Groupe H : Côte d'Ivoire, Guinée, Centrafrique, Rwanda ;

Groupe I : Burkina Faso, Angola, Botswana, Mauritanie ;

Groupe J : Tunisie, Egypte, Niger, Swaziland ;

Groupe K : Zambie, Mozambique, Guinée Bissau, Namibie ;

Groupe L : Cap Vert, Ouganda, Tanzanie, Lesotho.

Seuls les premiers de chaque groupe, accompagnés des trois meilleurs deuxièmes de tous les groupes seront qualifiés pour la phase finale. Les résultats du Cameroun, pays organisateur, seront pris en compte cette fois ci. Si le pays organisateur est premier de son groupe, seul le deuxième de son groupe sera qualifié. S'il termine deuxième, le premier du groupe sera qualifié. S'il termine troisième ou quatrième, deuxième aura la possibilité d'accéder à la phase finale.

Avant le début des éliminatoires en juin, les six équipes les moins classées vont devoir passer par un tour préliminaire en mars. Il s'agit de Sao Tomé, Principe ou Madagascar, Comores, Maurice , Djibouti et Sud Soudan.