Tension entre les USA et la Corée du nord : la solution de la détente ?

Le scénario ressemble à l’histoire de David et Goliath des temps modernes, mais dans la trame, c’est un peu autre chose.

On sait que l’Uncle Sam (USA), avec l’OTAN, reste la première puissance militaire connue mais l’OTAN est quelque peu affaiblie par un étiolement qui va grandissant depuis l’arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche. Certains pays membres de l’Alliance Atlantique ne semblent plus engagés et déterminés comme auparavant.

L’on sait que la Turquie est en train de ruer dans les brancards, on doute fort que la Pologne soit aussi déterminée que dans les années 90-2000, si on voit ses divergences avec l’Europe sur la politique de quota d’immigrés à recevoir sur son territoire. On se limite à ces deux « pions » qui branlent dans le manche de l’OTAN.

Par contre, on ne sait pas avec précision la puissance et les capacités militaires de la Russie de la Chine, mais un indice fait douter que ces deux ne sont plus dans l’immobilismes des années 90-2000 et pour cause : la Russie s’est considérablement rattrapée, déjà qu’elle n’était pas trop en retard dans le domaine des armes stratégiques par rapport à l’OTAN mais depuis l’arrivée de Vladimir Poutine au Kremlin, les bouchées doubles ont été mises au service de l’armement, la déliquescence de années 89-90 reste toujours en travers de la gorge de la Russie. L’avancement de l’OTAN a été stoppé avec l’intervention en Crimée. Les stratèges n’en ont pas assez dit, mais à cette époque, la Russie était prête à croiser le fer avec n’importe quelle force étrangère, et c’est peu dire.

Quant à la Chine, son bond de géant, du Tiers Monde à la première puissance économique du monde ne passe pas inaperçu. Elle a racheté plus de 1400 milliards de dollars de dette du géant USA, quant à ses investissements à travers le monde, on n’est pas certain que les statistiques aient pu évaluer de façon exhaustive tous les dons, crédits et investissement, et même que la Chine semble ne pas avoir intérêt que cela soit connu, comme si elle avait honte de sa richesse. Quant à ses réalisations internes, il faut y être pour s’en rendre compte. Dans ces conditions, elle ne peut pas rester sans se munir d’armes stratégiques. On sait qu’elle possède la bombe à hydrogène, la rêne des bombes, depuis les années 60, le reste est resté dans les secrets, et si on la voit sortir les griffes, elle qui d’habitude est très réservée, ça n’est certainement pas rien.

Russie et Chine ne filaient pas le bon coton mais elles ont en commun d’être blessées dans leur amour-propre par les amputations, les séparations, par les divisions dues à la guerre de blocs, elles éprouvent le besoin pressant de réunification. Elles ne le voyaient pas venir, mais les manœuvres communes des USA et de la Corée du sud sont ressenties comme de la provocation, la plus concernée est la Corée du nord… Voilà le tableau trop voyant que même les malvoyants pourraient dresser.

Les tensions entretenues entre Trump, Kim Jong-Un et Hassan Rohani se sont transformées en invectives et joutes verbales avec des vocabulaires puériles, des batailles de chats, qui n’auront aucune conséquence tant qu’ils échangent en se traitant des noms d’oiseau, il n’y a rien et le premier à faire le premier pas ne pourrait être que Trump, mais il lui faudrait un aval du Congrès, et ça prendra du temps pour permettre aux bonnes volontés de désamorcer la colère. Mais si Trump décide d’aller unilatéralement donner une fessée à qui que ce soit des deux autres, ce serait mettre le feu aux poudres pour une mêlée et il n’est pas sûr que tous les alliés de l’OTAN le suivent comme ils avaient fait en Afghanistan avec Bush-fils. Et il n’est pas sûr que Chinois et Russes restent les bras croisés et il n’est pas enfin sûr que les pays de l’ex-URSS dorment sur leurs lauriers, de même que la Corée du sud et la Chine nationaliste.

Enfin, croit-on que la Corée du nord joue si serré avec le feu sans être assurée et rassurée d’une protection d’un parapluie nucléaire à toute épreuve ?

Pour cesser tous ces échanges verbaux musclés et enfantins de part et d’autre pour aller à la table des négociations, l’arrêt des manœuvres militaires entre les USA et la Corée du sud est un préalable, le respect des accords sur le nucléaire iranien en est un autre, l’arrêt des essais des tirs et lancements des missiles nord-coréens doit être une exigence.

On le voit bien, les sanctions n’y feront rien, la frime non plus, la bravade est aussi sans résultat personne n’a plus peur de personne, alors pourquoi continuer sur la même voie pour perdre du temps à se faire peur mutuellement ?