Tension autour de l’organisation de la fête de l’indépendance: la cinglante réponse du député de Labé au ministre Bouréma

Après la publication sur votre quotidien électronique guinéenews des propos du ministre de l’administration qui a fait un rappel à l’ordre à l’endroit des populations de Labé qui réclament à cor et cri l’organisation de la fête tournante de l’indépendance (http://guineenews.org/festivites-tournantes-de-lindependance-les-verites-du-ministre-bourema-a-labe/ ), le député uninominal de la circonscription vient de réagir énergique à ces propos de Bouréma Condé.

Le député UFDG, Cellou Baldé estime que c’est un droit pour Labé et un devoir pour l’État de contribuer au développement de cette circonscription.

«Même si ce n’est pas le ministre de l’Administration qui attribue, mais c’est son département qui passe les marchés parce que c’est une stratégie que le président a adoptée pour développer les circonscriptions territoriales. C’est un devoir de lui rappeler que pendant les 7 ans du régime du professeur Alpha Condé que notre préfecture n’a rien bénéficié de visible. C’est notre droit également parce que Labé, c’est non seulement la capitale d’une région administrative, mais c’est aussi la capitale d’une région naturelle. Donc, il était de leur devoir de faire en sorte qu’avant la fin du deuxième et dernier mandat du professeur Alpha Condé que Labé aussi connaisse cette fête tournante qui permettra quand même d’avoir un certain nombre d’infrastructures », a-t-il soutenu.

Pour tenter de mettre un terme à cette escalade, le gouverneur de région Sadou Keita propose : « il faudrait qu’on envoie une délégation pour dire à monsieur le président de la République que nous sollicitons l’organisation de cette fête de l’indépendance. Nous allons mobiliser tous les préfets, tous les maires, les notabilités pour aller rencontrer monsieur le ministre avant décembre pour poser la candidature de Labé et insister.»

Une proposition rejetée par le député qui persiste et signe que c’est un devoir pour l’État de donner cette fête à Labé. «Ce n’est pas une doléance, ce n’est pas de l’aumône, c’est un droit pour Labé et c’est un devoir pour eux de le faire. Qu’ils le fassent, ils auraient fait leur devoir, qu’ils ne le fassent pas ils auraient failli à leur devoir. Que nous l’aillons à Labé, nous aurions acquis un droit et si nous ne l’avons pas, c’est un droit qu’ils ne nous auraient pas donné et qu’ils nous le resteraient éternellement redevables », insiste Cellou Baldé.

En plus, le député uninominal n’a pas manqué de dire haut et fort qu’il ne fera pas partie de cette délégation qui doit prochainement aller plaider cette cause auprès du chef de l’Etat.