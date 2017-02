L’évasion s'est produite, ce jeudi 17 février aux environs de 17heures 20 minutes lorsqu'un groupe de détenus a semé la terreur et la panique dans la prison civile de Télimélé avant de prendre la fuite.

En effet, compte tenu de certaines réalités au sein de la maison de détention, les détenus bénéficient quotidiennement d'un laps de temps pour se soulager dans l'unique latrine opérationnelle située dans l'enceinte, et de surcroît se procurer de l'eau.

Blessé à la tête et impuissant pour réagir face au groupe de détenus, l’agent a finalement été transporté à l’hôpital préfectoral pour des soins intensifs.

Du coup, onze prisonniers se sont évadés et les recherches se poursuivent par les services de sécurité pour essayer de les retrouver.

