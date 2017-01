Située à 135 kilomètres de Kindia et à 272 kilomètres de la capitale Conakry, la préfecture de Télimélé connaît depuis un certains temps une crise intempestive de carburant qui affecte négativement la vie socioeconomique de la localité.



En effet, la genèse de cette pénurie remonte à mi-novembre 2016 après l'arrêt du fonctionnement de la deuxième station-service située à Dara, dans le quartier de Missidé. La seule station du centre-ville ne parvenant pas désormais à répondre aux aspirations de la clientèle, l'offre étant en dessous de la demande.



Pour rappel, les clients viennent surtout de Sarékaly, Santou , Tarihoye, Kakoni (Gaoual) sans compter la commune urbaine. Ceux de Gougoudjé, Sinta, Kollet, Ley miro, Sangareya s'approvisionnent à partir de la station de Kambaya (Sinta).



Autres facteurs qui ont aussi impacté la desserte libre de ce précieux liquide, c'est la vente libre sur le marché parallèle où visiblement un seul détaillant peut se procurer d’une vingtaine de bidons de vingt litres occasionnant l'épuisement du stock en quelques jours.



Sur le marché noir, le litre est revendu entre 10 000fg et 15 000fg, selon l'ampleur de la crise. A ce jour, beaucoup de citoyens excédés par la rentabilité de cette pratique, se sont lancés dans sa commercialisation sans pour autant prendre les précautions idoines de sa conservation. A ce titre, un des revendeurs approché par Guinéenews et qui a voulu gardé l'anonymat, a expliqué: « à cause du gain rapide, tout le monde veut revendre le carburant. Certains se sont mêmes endettés pour avoir un fonds de roulement. Les canaris servent même ici à stocker ce produit pourtant inflammable et dangereux.»

Par ailleurs, en ce début d'année 2017, cette crise n'a pas l'air de s'estomper comme en témoignent les longues files d'attentes qui sont perceptibles ces deux jours au niveau l'unique station-service opérationnelle de la ville. On note une présence massive des éléments de la sécurité venus pour apporter de l'ordre et amoindrir les embouteillages.



Pourtant, l'optimisme était de taille avec l'implantation de la station de Kambaya pour réduire l’affluence au niveau du chef-lieu de la préfecture.

Pour redonner un souffle nouveau à ces usagers qui ont longtemps souffert et apporter des mesures correctives, la construction des nouvelles stations ne serait-elle pas nécessaire dans certaines Sous-préfectures comme Sarékaly et Tarihoye afin de désengorger la commune urbaine?