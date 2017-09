Téléphonie : Orange Guinée lance son programme citoyen

La société de téléphonie mobile, Orange Guinée, a lancé mercredi 27 septembre, son programme citoyen qui vise à accompagner l’entrepreneuriat, l’inclusion numérique et la santé.

Pour la société Orange Guinée, ce programme est une manifestation de la volonté du groupe Orange d’être le partenaire de la transformation numérique en Afrique et de demeurer un acteur majeur de référence pour plus de 121 millions de clients dans le continent.

Déjà, au niveau de l’entrepreneuriat, il y a le Prix Orange de l’entrepreneur social ; Orange Developer Challenge, la création de l’incubateur orienté TIC et environnement, etc.

S’agissant de l’éducation, la santé et l’agriculture, Orange Guinée a construit déjà trois Villages Orange. Il y a des actions de solidarité, don en matériel de santé et de participation à la construction de plusieurs centres de santé, mais aussi la promotion de la lecture et des talents à travers Conakry capitale mondiale du livre.

Le troisième axe du programme citoyen d’Orange Guinée, c’est l’inclusion numérique. Il s’agit là des programmes de la Fondation Orange avec les trente maisons digitales, le programme des écoles numériques, entre autres.

« Ce programme illustre la démarche sociétale d’Orange, une entreprise soucieuse du respect des lois et des règlements dans les pays où nous opérons et qui considère que notre présence durable en Guinée peut être associée à un engagement fort et durable aux côtés des populations dont ce qui est essentiel à leur vie quotidienne », a déclaré le Directeur général d’Orange Guinée, Brelotte Ba, qui ajoute que cela constitue une contribution dynamique à l’économie guinéenne se traduisant par l’investissement de plus de trois milliards GNF afin « d’accompagner les Guinéens dans leur épanouissement et le développement du pays. »

Selon M. Ba, Orange Guinée compte actuellement 6,5 millions d’abonnés et 1 million disposant des comptes Orange Money. Ce qui, selon lui, fait d’Orange le leader de la téléphonie mobile en Guinée.

A l’occasion du lancement de ce programme citoyen, Orange Guinée a procédé à la remise du Prix de l’Entrepreneuriat social aux lauréats, au compte de la compétition nationale.

Sur 64 projets, seuls 10 ont été retenus, puis trois projets sont devenus les gagnants de l’édition de 2017. Il s’agit du projet Yenguema (3ème prix) qui rafle 20 millions GNF, un I phone avec une connexion internet d’un an, Colis Smart dans le domaine du transport (2ème prix), qui gagne 30 millions et un I phone avec une connexion internet d’un an. Le premier prix est revenu à Fatou Camara avec son projet Mayalanyi. Elle a obtenu 40 millions GNF plus un Macbook pro avec une connexion internet d’une année.