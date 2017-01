En marge de la présentation des vœux du nouvel an, sur initiative de ses cadres et des responsables des opérateurs des sociétés de téléphonie mobile en Guinée, le ministre des télécommunications et de l’Économie numérique, Moustapha Mamy Diaby, en a profité, ce jeudi, à l’instar de ses collègues, pour défendre son bilan.

Un an après sa nomination, c’était le premier oral du locataire du secteur des télécommunications face à la presse pour dresser ses résultats. L’objectif étant double : tirer les acquis du passé d’une part et d’autre part décliner ses orientations de 2017.

Concernant ses acquis, le ministre Diaby peut se targuer d’avoir réussi, au cours de l’année 2016, à élaborer un certain nombre de lois importantes, notamment la loi sur la cybercriminalité. Ensuite, il a cité la poursuite des travaux du déploiement de la fibre optique, la réalisation du plan directeur de l’aménagement de la Guinée et l’étude sur le niveau d’utilisation du haut débit en vue de déterminer l’offre et les besoins.

Pour 2017, le ministère des télécommunications prévoit plusieurs chantiers, notamment le développement de l’e-gouvernement pour combattre la bureaucratie, la poursuite du développement de l’accès à Internet dans tout le pays, la finalisation du Backbone de fibre optique, dont les travaux sont exécutés à 50%.

« Nous allons finaliser les artères prioritaires à savoir Conakry-Mamou-Labé ; Mamou-Kankan ; Mamou-Faranah et Conakry-Boké », a-t-il affirmé.

Ceci fait, le ministre Diaby promet également l’installation du data center qui abritera les données de l’Etat, le bouclage de l’appropriation du nom de domaine «.gn», l’opérationnalisation de la société chargée de la gestion et de l’exploitation du backbone, ainsi que la finalisation de la construction du point d’échange internet national.

Quant à l’éventuelle relance de la SOTELGUI, le ministre Diaby croit savoir qu’elle le sera courant 2017. « Nous avons reçu les directives du gouvernement pour la relancer, ajoutant que les travaux sont en cours avec la nouvelle direction générale.

« Nous avons fini le travail d’audit qui nous permet de savoir exactement ce qui est fait et ce qui reste à faire dans cette entreprise. Nous sommes actuellement en train de travailler sur la façon dont on doit faire les travaux qui sont inscrits en priorité en court et moyen terme. En 2017, nous allons procéder à la relance de la Sotelgui ».