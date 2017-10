Syrie : vers une partition du pays en zones d’influence et ses conséquences ?

L’Etat islamique a capitulé Mosul et à Raqqa sous les feux croisés de la coalition occidentale et ceux de la Russie et de son allié syrien. La bataille a été rude. Elle l’aurait été moins si les deux fronts avaient joué franc jeu contre l’ennemi commun, malheureusement, l’histoire se répète de manière différente ?

Si en février-mars 1945, les Russes ont attendu les Américains et leurs Alliés embourbés en Sardaigne pour lancer l’assaut contre la forteresses de Berlin, cette fois-ci, en Syrie, c’est du chacun pour soi, c’est à qui libèrerait la plus grande partie du terrain pour se positionner dans les futures négociations de paix et de prééminence politique. La Syrie est-elle en passe de devenir l’Allemagne du 21ème siècle, qu’on en douterait lourdement et obstinément.

En septembre dernier, une information à laquelle pas beaucoup de monde n’avait semblé prêter attention avait fait état d’un adjudant français tué dans les confins de Raka, quelques jours plus tard, c’est au tour d’un général russe qui tombait à son tour, et ces deux ne prenaient pas activement part au combat, des instructeurs et conseillers, probablement. Le Français était avec les révolutionnaires et rebelles syriens, le Russe avec les hommes de Bachar Al-Assad.

On voit que tout ne se dit pas dans une guerre, tout en livrant un combat contre l’EI, la cible commune, les protagonistes se canardent dans l’ombre et en silence, encaissant mutuellement des coups stoïquement.

L’enjeu est de taille :On sait que les pourparlers sur un règlement de paix en Syrie, les Russes en ont pris l’initiative d’exclure les Occidentaux. Dans cette exclusion ciblée, la France est en tête du peloton des exclus. Seulement, même dans la mésentente sur nombre de questions et de problème, Français et Américains arrivent à toujours s’entendre sur le dos de la Russie. Les pourparlers d’Astana étaient vus comme une exclusivité qui humilie tous les autres participants présents à Genève.

Que faire pour rebattre les cartes ? De toutes les négociations de paix après la guerre, l’atout principal est dans les mains qui détiennent la plus grande partie du territoire libéré. Il en a toujours été ainsi. Celui qui aura plus de terrain sera le plus disert et disant. Et si une grande partie du terrain est entre les mains de la coalition occidentale conduite par les Américains, ce serait comme en Allemagne, en 1945 pour mettre la Syrie sous tutelle. Il n’est pas sûr que les Russes l’entendent de cette oreille et toute la question semble être autour de ce positionnement sur tapis vert, à moins qu’on ne se trompe, mais encore, une partition en zones d’influence aura des conséquences. Les activistes de l’EI, comme les spécialistes le savent, ils ne sont pas tous enterrés, il ya encore des hommes déterminés à en découdre avec les différentes forces en présence. A Mosul comme à Raka, il y a des braises sous la cendre prêtes à s’enflammer dans l’accalmie avec les présences étrangères.

En cas de réviviscence des djihadistes, qui se sont répandus et dilués dans tout le pays, après les pourparlers de paix, où qu’ils se tiendraient, ce ne serait pas facile de les contenir.

Au vu des agitations, on ne pourrait autrement expliquer les motivations. Le marché de la reconstruction est affriolant…