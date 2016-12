Le retrait d’Alep n’est autre chose qu’une grande débandade, plus qu’une capitulation générale de la rébellion syrienne, des djihadistes, des monarchies pétrolières du Golfe et de leurs alliés occidentaux.

L’on s’est même plaint des retards que le camp de Bachar et de ses alliés avaient causés comme obstructions aux départs des bus d’Alep pendant des heures. C’est vrai aussi que ces retards avaient pour but de faire lanciner la douleur, mais pour le moins que l’on puisse dire, cette coalition anti-Bachar ressemblait à une grande coalition de dupes peu inspirés, un panier à crabes violonistes dans un concert où le chef d’orchestre (qui était-il ?) n’est pas sur le même diapason que le soliste (qui était-il ?).

Hormis cette cacophonie, qui ne pouvait rien augurer de positif, on doit se poser la question de savoir qui a lésiné sur les moyens financiers et matériels. L’argent étant le nerf de la guerre, on se demande si tous les membres de la coalition avaient mis suffisamment la main à la poche pour soutenir et tenir une telle campagne, une campagne dans laquelle aussi, pas beaucoup ne voulaient mettre la main à la pâte d’envoyer des hommes au sol.

Entre les stratèges militaires et les politiques, on avait semblé entendre des divergences sur la manière d’entrée dans cette grande dance. Comme ce sont les politiques qui décident de l’issue d’une guerre, ils ont choisi cette défaite cuisante.

A la dernière demande de la France d’une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies pour une résolution permettant le déploiement des observateurs internationaux indépendants du retrait d’Alep, le représentant russe aux Nations unies avait fait comprendre que son pays opposerait une fin de non-recevoir à cette requête.

La France avait encore sorti des griffes rétractiles et Vladimir Poutine avait cédé. Les observateurs et analystes avaient vu cela comme un non évènement, parce que Bachar et ses amis n’avaient rien à perdre que des observateurs soient ou non déployés, la guerre était gagnée. En fait, le camp Bachar avait un calcul sournois et machiavélique : la présence des observateurs internationaux indépendants est la garantie d’un retrait en bonne et due forme, sans anicroches et en cas de réticences et tergiversations des rebelles, au cas où ils s’en iraient en tirant des coups de feu, même en l’air, toute riposte aveugle de leur part aurait également les mêmes observateurs internationaux comme témoins légitimer justifier et légitimer ce qui adviendrait.

On ne parie rien dessus, mais on peut supposer que pendant ce retrait de la rébellion d’Alep qui a duré une semaine, les forces de Bachar ne dormaient pas sur leurs lauriers, mais elles étaient sur le qui-vive et sur le pied de guerre, prêtes à une intervention au quart de tour. Si ce scénario avait eu lieu, que les rebelles se retiraient en fanfare et trompette, on imaginerait mal en quoi la riposte russe eût été différente de celle des Américains lors du retrait des troupes de Saddam Hussein du Koweït.

Que va-t-il se passer à présent ? Les problèmes s’amoncellent. La prise en charge de tous les déplacés d’Alep dans ce froid de canard va être un problème épineux de l’après-guerre. Ces déplacés n’ont qu’un vœu : retourner au vite à leur ville et retrouver leur maison, même détruites. Il faut vaille que vaille une rapide négociation de paix sur la Syrie. C’est là que l’histoire attend le camp des vainqueurs. Et à quand sur Irak, et à quel prix ?