Symposium Mines Guinée : Vers la mise en place de grandes orientations stratégiques dans le secteur

Dans son discours à l’occasion de l’ouverture du symposium Mines Guinée ouvert mardi 9 mai 2017, à Conakry, le ministre des Mines a présenté les enjeux de l’événement ainsi que les objectifs visés par le gouvernement guinéen.

D’entrée, le président de la Chambre des Mines de Guinée a, au nom de cette institution déclaré que ce symposium s’inscrit en droite ligne de la vision de son institution qui est d’impulser, de concert avec tant d’autres acteurs économiques du pays et d’ailleurs, le développement économique et social de la Guinée. Pour lui, le symposium est un tremplin pour la promotion des réformes en cours dans le secteur minier guinéen afin d’attirer les investisseurs.

Frédéric Bouzigues souhaite que le symposium Mines Guinée soit l’occasion de partager des opportunités d’investissement en Guinée et de transformer ces opportunités en projets concrets et concertés pour la mise en valeur des ressources minières du pays dans un cadre gagnant-gagnant.

Il a assuré de l’attachement de la Chambre des Mines aux principes de transparence et de bonne gouvernance des ressources naturelles nationales pour un développement économique, social et environnemental responsable.

Pour M. Bouzigues, la sécurisation des investissements miniers, à travers un dialogue constructif avec les communautés et les partenaires sociaux pour une grande acceptation locale des activités des sociétés minières, le respect par les compagnies minières des conventions, du code minier, des règlementations et de l’environnement ainsi que le respect par l’Etat de ses engagements envers les sociétés minières peuvent permettre à chaque acteur du secteur minier d’en tirer pleinement profit.

Il cite dans le même ordre d’idée une fiscalité favorisant l’augmentation des revenus de l’Etat tout en gardant la compétitivité par rapport aux autres acteurs et pays miniers de même que la gestion des revenus miniers en faveur de tous les acteurs pour un développement social et économique du pays.

A ceux qui aspirent investir en Guinée, le président de la Chambre des Mines a affirmé l’amélioration du continu du climat des affaires en Guinée et salué l’efficacité des concertations permanentes des administrations, notamment le ministère des Mines ainsi qu’une plus grande indépendance de la Justice.

Il a enfin réaffirmé la volonté de son institution de travailler en collaboration avec l’Etat pour le développement durable, juste et profitable de la Guinée en garantissant la transparence et l’équité dans la gestion des ressources minières nationales.

Pour le ministre des mines et de la Géologie, l’organisation de ce symposium répond à l’objectif de promotion de la destination Guinée pour la relance de son économie. Plus d’une trentaine de sponsors actifs ou non en Guinée ont répondu à l’appel du pays pour soutenir l’événement et en assurer le entièrement le financement, a précisé Abdoulaye Magassouba.

« Au-delà de son objectif promotionnel, ce symposium est l’occasion pour la Guinée d’attirer des partenaires qui s’inscrivent dans la vision d’un développement minier responsable porté par le chef de l’Etat. Cette vision concrétisée par l’initiative du même nom vise à favoriser la coexistence pacifique entre les différentes parties prenantes, notamment par la préservation de l’environnement, le développement communautaire et la promotion du contenu local », a-t-il indiqué.

La ministre des Mines a également indiqué que l’événement servira de cadre pour la mise en évidence des opportunités d’investissement, la présentation de grandes orientations stratégiques et des reformes entreprises par le gouvernement. C’est aussi l’occasion d’apprendre des autres et d’échanger sur la gestion responsable et durable du secteur minier dans un monde concurrentiel et en constance évolution.

L’objectif général du symposium, a-t-il souligné, est de soutenir la relance du secteur minier guinéen à travers un accompagnement des réformes profondes réalisées au cours des dernières années.

Le symposium regroupe des représentants des sociétés minières de pays à fortes expériences minières, de fournisseurs de biens et services, d’universitaires, de la finance internationale, de cabinets de conseils et bureaux d’étude, des partenaires techniques et financiers de la Guinée et divers autres acteurs.