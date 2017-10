Syli national : Antonio Souaré décide du sort de Lappé Bangoura

En conférence de presse, ce vendredi, le président de la fédération guinéenne de football, Antonio Souaré, a coupé court par rapport à ceux qui demandent le départ du sélectionneur du Syli national, Mohammed Lappé Bangoura, depuis l’élimination de la Guinée à la Coupe du monde 2018. Finalement, Lappé ne partira pas.

« Aujourd’hui, on parle de l’entraineur. Je suis d’accord. Vous voulez un entraîneur blanc. Mais aucun entraîneur blanc ne viendra ici qui a un diplôme plus que Lappé. Il a le diplôme A Pro. C’est le plus élevé. Je suis d’accord, on s’est vu avec l’entraîneur. Il n’a pas le choix. On va renforcer le staff technique par des professionnels. Notre staff qui était là n’a pas pu faire le déplacement en Europe pour aider Lappé pour ces matches. Même le médecin n’a pas pu venir. Parce qu’ils ne sont pas rémunérés. Depuis dimanche jusqu’hier, on discutait avec eux. Nous allons recruter un entraineur adjoint blanc. Qui va venir de la Belgique, plus un staff français. Ils vont venir. Nous avons pris l’engagement, sans budget de l’État. La condition, est qu’ils ne vont pas retourner. Mais ils restent ici pour suivre notre championnat. L’entraîneur principal aura des directives », dit-il.