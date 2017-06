Suspension de l’initiative ‘’une tablette, un étudiant’’ : c’est un coup dur…, selon le Responsable du projet

A la faveur du lancement jeudi 1er juin du Forum de l’étudiant guinéen (FEG 2017), le président Alpha Condé a annoncé la suspension de la distribution des tablettes qu’il avait promises dans le cadre du projet “Un étudiant, une tablette”. Une volte-face qui fait suite à l’accueil assez mouvementé dont il fut l’objet de la part des étudiants qui ont scandé dès son arrivée, des slogans, “tablettes, tablettes”. Pour mesurer les conséquences d’une telle décision, nous avons joint par téléphone ce vendredi 2 juin Alpha Bacar Barry, le Responsable chargé de la mise en œuvre de ce projet présidentiel, un étudiant une tablette.

A l’en croire, la décision présidentielle portera un coup dur à l’opération de distribution des tablettes. «Depuis plus d’un mois, près de six cents (600) tablettes sont déjà mises à la portée des étudiants. Nous avons voulu démarrer la commercialisation des tablettes, avoir les retours qu’il faut, valider le modèle de tablette, savoir qu’il n’y a pas beaucoup de soucis technologiques autour de la tablette, tester l’accès aux ressources documentaires pour communiquer dessus. C’est même le gouvernement qui a débloqué le montant pour qu’on puisse commander et commencer la distribution des tablettes”, a confié Alpha Bacar Barry.

Poursuivant, le responsable du projet Sincery déplore les impacts négatifs d’une telle décision sur la formation numérique des étudiants guinéens. Car, d’après lui, une tablette donne accès à près de 350.000 livres à tout acheteur en plus des formations en ligne à partir de la tablette. Et d’ajouter, nous avons un partenariat avec plusieurs sites et plateformes de formation. En outre, Alpha Bacar Barry rappelle qu’il a formé des clubs Sincery dans toutes les universités afin d’apprendre à chaque étudiant l’usage de l’outil informatique.

Pour démontrer l’importance de ce projet dans la formation des étudiants, il a expliqué que quatre cents (400) sur les six cents (600) personnes ayant acheté la tablette, n’avaient jamais touché à une tablette. Donc pour lui, ce projet est salutaire pour la formation des jeunes guinéens.

“C’est très dommage la réaction d’hier parce qu’on a mis un frein à notre élan qui allait être exceptionnel pour l’ensemble des étudiants guinéens”, a-t-il conclu.

A titre de précision, le projet Sincery a un personnel de vingt (20) jeunes embauchés et qui travaillent permanemment dans la commercialisation, le marketing et la distribution. Et selon Alpha Bacar, chaque jeune perçoit entre moins d’un million à un million sept cents en fonction de sa tâche.