Présent dans plus de 40 pays africains, Total est devenu, suite à un accord signé le 21 juillet 2016 avec la Confédération Africaine de Football, le sponsor officiel du football africain pour les 8 prochaines années.

A l’occasion de ce partenariat, Total prévoit un ensemble d’événements à organiser durant toute la CAN qui se déroulera du 14 janvier au 5 février prochain. Ce samedi, les responsables de la compagnie Total Guinée se sont mobilisés à la station-service de Sans-fil à Kaloum pour lancer une promo qui permettra aux guinéens en général et à ses clients en particulier, de gagner de nombreux cadeaux durant la compétition.

Selon Aissatou Diallo la responsable marketing et service client chez Total Guinée, il y a trois types de jeux pour cette compétition dont deux se feront au niveau des stations.

« Le premier jeu consiste à faire bénéficier des cartes à gratter pour tous nos clients qui achètent un minimum d’achat de 100 000 fg dans nos boutiques et 160 000 fg en station. Ils auront donc la possibilité de gratter et de gagner des cadeaux.

Il y a également un site où il faut s’inscrire, donner ses coordonnées personnelles. Toutes les personnes qui seront sélectionnées, feront partir du tirage au sort prévu le 23 janvier. A l’issus de ce tirage au sort, il y aura un gagnant qui aura la possibilité d’aller avec la personne de son choix, pour assister à la finale au Gabon.

Poursuivant, elle annonce que le second type de jeu est le selfie supporter. « Il suffit de se prendre en selfie, téléchargé la photo sur le site www.football-together.total.com/selfie ou www.football-together.total.com/Tombola, partagé ce selfie aux réseaux sociaux et inviter ses amis à voter pour lui. La personne qui aura plus de like aura une tablette. Outre ceux qui vont gagner des tablettes, il y aura des personnes qui auront plein d’autres cadeaux surpris, explique Mme Diallo qui précise que « la particularité des selfies, c’est que la personne n’est pas obligé d’acheter un produit de chez nous pour bénéficier d’un cadeau ».

Le troisième type de jeu est lui ouvert aux enfants du personnel de Total. « Il s’agira pour chaque enfant des employés de Total, de dessiner ce que représente un ramasseur de bal. En Afrique, il y a deux places qui sont offertes aux gagnants pour aller assister à la Finale. Ces jeux de Tombola et le selfie ont débuté ce 14 janvier et se dérouleront jusqu’au 5 février, le jour de la finale », a indiqué Aissatou Diallo.

Présent au lancement de ces jeux à la Station Total de Sans fil, le Directeur Général de Total Guinée a de son coté expliqué les raisons de ce partenariat de Total avec la CAN.

«D’abord, pour des raisons historiques. Il faut savoir que Total est présent en Afrique depuis 80 ans. En plus Total a un nombre non négligeable en Afrique. Aujourd’hui nous avons plus de 4200 stations-services en Afrique et il y a près de deux millions de personnes qui s’y arrêtent chaque jour pour se servir. C’est pour donc réaffirmer l’ancrage de Total et la priorité que Total donne à ses opérations en Afrique que ce partenariat a été scellé », a dit en substance Cheick Oumar Diallo, Directeur de Total Guinée.

Pour lui, « qui dit partenariat, dit forcément un ensemble d’événements à organiser et c’est dans ce cadre là qu’on organise une tombola et un jeu pour faire participer l’ensemble de nos consommateurs et intéresser l’ensemble des guinéens à cet événement qui est la CAN et à ce partenariat qui est Total. Le seul critère est de jouer et d’être chanceux et donc de gagner», soutient Cheick Oumar Diallo.

A en croire au Directeur commercial et Marketing de Total Guinée, Laurent Tissot, Total est présent en Guinée depuis 55 ans et possède 150 stations services à travers le pays.