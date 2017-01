Naby Keita alias Déco a été révélé vendredi, 06 janvier 2017, meilleur sportif guinéen de l'année 2016 au cours de la cérémonie de la quatrième édition du Nimba d'or qui s'est tenue au Centre culturel Franco-guinéen (Conakry). Sacré meilleur joueur guinéen en 2015, l'ancien joueur du Horoya AC et actuel milieu offensif du club RB Leipzig de la Bundesliga succède à lui-même. Il a aussi logiquement décroché le prix du meilleur sportif guinéen évoluant à l'étranger. Absent à la cérémonie de cette nuit, le trophée de Naby Keita a été remis à son père qui avait à ses côtés des frères et soeurs de son fils de footballeur.

Le prix du meilleur sportif guinéen s'est joué en ballotage entre le meilleur sportif guinéen local et le meilleur sportif guinéen évoluant à l'étranger. Et la quasi-totalité des journalistes sportifs guinéens ont voté pour le joueur de la Bundesliga. Vingt sept (27) autres prix ont été décernés. Parmi les bénéficiaires, 12 sportifs issus des fédérations actives en 2016. Il s'agit de Mariama Lamarana Touré, lauréate de la Fédération Guinéenne de Natation et de Sauvetage ; Dji Keita du kung-Fu/Wushu ; Aboubacar Thomas Sylla des luttes associées ; Ibrahima Diogo Diallo de la Fédération de tir à l'arc ; Djibril Keita du patinage ; Abdoulaye Millimono du judo ; Adjudant Chérif Mame M'bor du karaté ; Mohamed Lamine Dansoko de l'athlétisme ; Salématou Wambé Camara du handball ; Bachir Bella Diallo du basket ; Mohamed Sanoussy Camara du Comité national paralympique de Guinée. Le footballeur Ibrahima Sory Sankhon, joueur du Horoya AC, est lauréat du meilleur sportif local.

« J'espère que ces prix vont servir de levains pour booster les autres afin d'atteindre le sommet de leurs talents », avait déjà émis, à l'entame de la cérémonie,le président de l'Association de la Presse Sportive de Guinée (APSG) Ahmadou Tham Camara.

D'autres membres de la famille sportive ont été distingués pour leurs apports au sport national. Ainsi, le Sénégalais Kadim Ndiaye du Horoya AC a été élu meilleur sportif étranger évoluant en Guinée. Alors que le prix du meilleur entraineur est revenu Mandjou Diallo, qui entraine à la fois le Syli Junior et le Hafia.

Les meilleurs arbitres guinéens en 2016 sont la paire de handball, Mohamed Ball Camara et Aboubacar Diakité.

Nouveaux

Par ailleurs, comme promis par le Comité d'organisation du Nimba d'orhttp://guineenews.org/nimba- dor-la-14eme-edition-prevue- le-6-janvier-qui-sera-le- meilleur-sportif-guineen-de- lannee-2016/, il y a eu plusieurs inédits cette année. Mamadou Paye Camara, président de la Fédération Guinéenne de Handball, a été couronné meilleur manager sportif du pays. Devant le généralMathurin Bangoura (gouverneur de la ville de Conakry) et Dr Minkailou Sampou du Wakrya AC. Quatre prix spéciaux ont été décernés à l'équipe nationale junior de football, l'équipe nationale cadette de football, l'équipe nationale junior de handball et la médecine du sport. Le ministre des Sports Siaka Barry et le Comité de normalisation de la Fédération Guinéenne de Football ( FGF) ont également reçu des prix spéciaux.

Les prix d'honneur ne sont pas du reste. Deux ont été remis aux anciens athlète et basketteur, Malal Sy Savané et Keira Barry.

A la cérémonie, le ministre de la Jeunesse Moustapha Naité n'a pas manqué de mot pour apprécier la qualité de l'organisation.