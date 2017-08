Sous-préfecture de Taran-Baly: le ministre Bourema y est attendu lundi pour l’installation du sous-préfet et de son adjoint

L’érection de Taran-Baly en sous-préfecture est une promesse qui a été faite par le président Alpha Condé lors de l’élection présidentielle de septembre 2015. Cet engagement présidentiel prendra corps à travers un décret puis à travers la nomination d’un sous-préfet et de son adjoint.

C’est pour procéder à l’installation de ces deux cadres Représentants de l’administration locale que le ministre de tutelle, le général Bouréma Condé est attendu ce lundi 14 aout dans cette localité, a-t-on appris de source officielle.

Mamadou Taran Diallo, ressortissant et président d’une ONG revient sur le sens de cette visite : « le lundi 14 août 2017 à 10 heures, monsieur le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation fait l’honneur à Taran-Baly de venir, lui-même, installer le sous-préfet et son adjoint dans leurs fonctions. C’est un honneur mais aussi une information dont il faut faire part à toute la Guinée.»

Le manque d’infrastructures est une réalité à Taran-Baly, avoue ce fils de la localité qui sait compter sur les efforts personnels des habitants et ressortissants pour relever ce défi crucial. «Taran-Baly est un chantier. Le décret a été signé le 02 juin dernier et le 14 août, on va installer les autorités locales. C’est un début. Nous n’avons pas toutes les infrastructures en place, mais c’est un chantier et comme on le dit, c’est un commencement. Nous allons nous y mettre. D’abord nous de Taran-Baly ensuite les ressortissants et toutes les bonnes volontés. La solidarité, l’entraide est très forte dans notre région et dans notre communauté. Je peux vous le dire que nous allons mettre au travail pour bâtir, pierre par pierre, chantier par chantier, projet par projet tout ce qu’il y aura à faire », s’est-il engagé.

Il faut enfin souligner que la nouvelle de l’arrivée du ministre Condé à Taran-Baly, a été confirmée par les autorités locales de Labé. Pendant ce temps, apprend-on, les préparatifs allant dans le cadre de cette visite vont bon train.

Alaidhy Sow Labé, pour Guinéenews.org