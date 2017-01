Ce lundi matin, il n’y a pas eu de cours dans les écoles du centre- ville de Tougué, les élèves du lycée ont envahi les rues pour protester contre le manque de professeurs en classe.

Après leur soulèvement au lycée, ils sont allés aux écoles primaires de Tougué II et Tougué 3 pour jeter des cailloux et sortir les élèves. Le mouvement a gagné toute la ville. Ils scandaient des slogans comme : « Éducation Zéro », « Proviseur Zéro », « on veut des professeurs pour nous enseigner ».

Après avoir sillonné les rues de la ville, la foule s’est dirigée vers la préfecture.

Là, les autorités préfectorales ont par la voix du préfet déclaré aux élèves surexcités : « vous avez raison, nous sommes conscient du manque de professeurs au lycée de Tougué, votre revendication est normale et légitime. Ce que nous vous demandons ce de rejoindre l’école nous irons vous trouver et nous allons échanger avec les responsables de l’éducation. »

Pour l’instant, boutiques et magasins restent fermés et certains élèves ont rejoint l’enceinte du lycée.