Soudan : Que signifie ce nouveau pied de nez de El Béchir à la CPI ?

La Cour Pénale Internationale (CPI) a maintes fois demandé avec insistance aux Etats africains l’extradition de El Béchir sans succès. Alors qu’il était au Kenya, il y a eu tractations et tiraillements, mais par une astuce quelconque, El Béchir avait pu atteindre son avion. A peine à l’aéroport de son pays, il s’est mis à danser comme un balais sur la passerelle, content et soulagé d’avoir échappé. On avait cru qu’il ne se hasarderait plus hors du Soudan, c’est bien mal le connaître. Lors du sommet de l’UA (union africaine) en Afrique du sud, la CPI avait encore demandé son arrestation, c’était plus sérieux que la fois précédente, mais encore par une exfiltration en catimini. Tous les aéroports civiles étaient sous surveillance, disait-on, c’est par un aéroport militaire qu’il aurait été soustrait aux griffes de la justice. Encore une fois, on croyait que c’était la dernière sortie, c’est encore bien mal connaître son espiègle plaisir à rire continuellement au nez de la CPI, puisqu’il avait voulu se rendre en Arabie Saoudite mais il aurait été empêché par l’Uncle Trump. Ce n’était encore que partie remise, lors d’un autre sommet au Maroc, qui n’a pas de lien avec la CPI, il s’y était rendu et revenir chez lui sans encombre ; le revoilà au Rwanda pour l’investiture de Paul Kagame, le Rwanda n’a rien avec la CPI. Entre Anglophones et Francophones, il n’y a pas consensus. Certains verraient une forte pression des uns sur les autres en cas de l’extradition d’un des leurs dans les liens de la justice. Crédit photo : Liberation.fr.

Et si El Béchir se déplace librement alors qu’il a un mandat contre lui, c’est que la CPI est en perte visible de vitesse, surtout que les défenseurs des droits de l’homme de Libye viennent de se faire entendre au sujet de l’assassinat de Kadhafi, ils clabaudent au sujet d’une plainte déposée contre Nicolas Sarkozy et le Qatar bien avant certains cas déjà examinés alors que leur plainte n’a jusqu’à présent pas de suite, ce qui ne fait que conforter les détracteurs de la CPI.

Dans ces conditions donc, El Béchir aura-t-il envie de venir se dégourdir les jambes en Guinée ou au Sénégal ?