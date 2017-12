Sortie ratée du ministre K² et 3ème mandat : La rage de Lansana Kouyaté

Un éventuel troisième mandat pour Alpha Condé et la sortie ratée du ministre de l’Education nationale et de l’Alphabétisation, Ibrahima Kalil Konaté devant les députés, ont été des sujets débattus par le président du PEDN, Lansana Kouyaté au téléphone de Guinéenews depuis Paris.

Selon l’ancien Premier ministre Lansana Kouyaté, quand les ministres sont nommés n’importe comment pour servir une cause qui est n’importe quoi, c’est ce qui arrive. «Ce n’est même pas un cas particulier. Faites l’évaluation des ministres, ceux qui tiennent leur fonction dans la dignité, ne sont pas légion. C’est un système qui est mauvais, ça va de la sélection jusqu’au critère de sélection. Quand on prend des gens en fonction des critères d’hostilité et d’ardeur pour un chef, au lieu de se baser sur les compétences, voilà à quoi on arrive», a-t-il vivement déploré.

S’exprimant sur la question relative à un éventuel troisième mandat pour Alpha Condé, Lansana Kouyaté a déclaré qu’il n’a aucun sentiment que son allié lors de l’élection de 2010 respectera la Constitution.

« Je n’ai aucun sentiment qu’Alpha Condé respectera la Constitution. Aucun ! Restons dans notre naïveté, on verra ce qui va arriver. J’ai toujours dit ce qui arrivera parce que j’étudie la situation et je réfléchis. Ce dont on parle aujourd’hui, j’en ai dit depuis longtemps. Mais, c’est un tort d’avoir trop tôt raison. Quand la raison arrive, tout le monde verra. Soyez sûrs que les Guinéens s’étonneront d’être étonnés vers la fin », dit-il.