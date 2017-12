Sommet UA-UE d’Abidjan : Beaucoup de bruit pour peu de concret

Il est chagrinant pour les parents des milliers et des milliers de jeunes qui sont morts noyés dans les eaux froides et glaciales de la Méditerranée que les leurs n’aient pas bénéficié autant d’attention de l’Afrique et de l’Europe que ceux qui ont eu la chance d’être l’objet de la vente aux enchères, mais qui restent bien vivants. Les morts sont morts et ne parlent plus, tandis que les vivants, qui ont la chance de retourner au bercail, seront des messagers fidèles de leurs mésaventures pour dissuader d’autres candidats à rejoindre l’eldorado. La preuve, les rescapés seront vite ramenés chez eux aux frais de la princesse Hellène. On suppose que les Etats africains sans le sou, qui ne sont pas Crésus ne seront pas dans l’obligation de tirer le cordon des bourses vides, avachies et flasques, et l’Europe aura un temps de répit de ne pas voir de sitôt les demandes d’asile affluer comme des cloportes à Lampedusa. La question qui se pose est de savoir que vont devenir ceux qui ont eu la chance de passer entre les mailles de l’esclavage et de la noyade pour se retrouver sains et saufs et qui vont être confrontés à un froid de canard, cet hiver.

Si la coopération policière sera renforcée pour mettre fin à ce phénomène, il restera encore le service après-vente pour la réinsertion des rapatriés dans leur milieu naturel. En plus, cette coopération policière multinationale contre les passeurs, quels que soient le contours, quelle que soit la formule qu’on lui donnerait, elle risquerait de se télescoper avec la coopération des services de sécurité en lutte contre les terroristes au sahel. C’est dans la zone des trois frontières qu’il y aura confusion.

Enfin, en plus du budget de la lutte contre le terrorisme, contre les passeurs clandestins, pour la réinsertion des rapatriés et du fonds vert pour restaurer l’environnement, l’Europe aura encore à débourser pour les aides au développement, puisque c’est le sous-développement qui pousse à l’immigration massif. On a cru entendre qu’Israël déboursera 5000 dollars pour la réinsertion de chaque migrant rwandais pour espérer être membre observateur de l’UA, et il compte sur Kagame pour le chaperonner et intercéder en sa faveur pour cela.

Décidément, l’Afrique, ce continent de demain, va coûter cher à ceux qui s’apprêtent à se ruer sur elle. Comme aux temps de l’esclavage et de la colonisation, l’Afrique reste et demeure à la remorque. Ni l’Europe, ni la Chine n’auront des ressources inépuisables pour la tirer sempiternellement, si le mode de gouvernance reste dans le statu quo.

De là à dire que l’homme africain est entré dans l’histoire, il y a une haie haute à franchir. Doit-on rappeler à Emmanuel Macron qu’une hirondelle ne fait pas le printemps ? Si Mandela est cette hirondelle égarée, quelle autre hirondelle peut-il encore montrer pour contredire Nicolas Sarkozy, celui qui a ouvert la boite de Pandore en Libye, qui a dit une vérité historique, celle qui blesse mal ? Même en Afrique du Sud, les successeurs de Mandela ont-ils fait comme lui ?

Si on ne parle pas du paysan africain, selon l’entendement de Macron, qui ne cite que Nelson Mandela, un leader singulier et charismatique, quel autre leader a-t-il encore dans sa poche pour caresser ainsi les autres en exercice de leur fonction à lisse-poil ? La preuve du contraire n’est-elle pas la raison principale de ce sommet UA-UE ? Non, au vu et au su de ce qui se passe, l’homme africain, pas le paysan, mais l’élite à qui il s’adresse, n’est pas encore entré dans l’histoire, désolé !

Ce passage ne nous avait pas échappé, lors de son séjours au pays des hommes intègres, mais « tout vient à point pour qui sait attendre », l’occasion est là.

Si la France veut rompre avec le passé de la Françafrique, elle devrait dire la vérité crûment, vertement, sans périphrase. Sans une gouvernance assainie, le phénomène de migration recommencera de plus belle.

Si la Chine continue de dire que Mugabe est toujours un ami, si la Russie considère que Maduro est toujours le sien, il n’est pas certain que ces deux pays veuillent ramasser le pot cassé de la mauvaise gouvernance, la facture est trop salée pour un seul allié et partenaire qui branle dans le manche, qui prend feu et qui flambe. Qui a dit que « les Etats n’ont pas d’amis…? »

Ceux qui pensent que ce sommet UA-UE est une réussite, en voici les raisons d’une autre opinion.