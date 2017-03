En marge de l’ouverture du sommet panafricain sur les énergies renouvelables à Conakry, le premier ministre, Mamady Youla, a fait le point des enjeux de la rencontre de Conakry. Il l’a dit, en présence du premier ministre du Gabon, Emmanuel Issoze Ngondet.

« Cette réunion, pour la Guinée, me paraît très importante puisque non seulement, elle se tient en Guinée. Mais aussi, nous accueillons d’importantes personnalités. Il faut reconnaitre que la Guinée accuse un certain retard dans le domaine de l’énergie. Le taux d’accès des guinéens à l’énergie est relativement faible comparé à certains pays africains mais il faut reconnaître que depuis l’arrivée du président Alpha Condé au pouvoir, un accent particulier a été mis sur le développement des énergies d’une manière générale et de l’énergie renouvelable en particulier. Après Kaléta, nous avons lancé la pose de la première pierre de Souapiti. La Guinée a un potentiel plutôt appréciable comparé à d’autres pays. Donc, notre gouvernement entend mettre un accent pour le développement des énergies renouvelables au cours des prochaines années en s’appuyant surtout sur ces initiatives nationales, sous- régionales et internationales ».