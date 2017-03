En marge de la tenue du Conseil d’administration de l'Initiative africaine pour les énergies renouvelables (IAER), un sommet panafricain qui s’est déroulé Conakry, en présence du président Alpha Condé, de son homologue tchadien, Idriss Deby et de la ministre française de l’écologie, Ségolène Royal, 19 projets ont été adoptés.

Lors de la COP 21, les chefs d’État africains ont lancé l’Initiative africaine pour les énergies renouvelables avec pour objectif l’installation de 10 GW d’ici 2020 et de 300 GW d’ici 2030.

Au total, dix bailleurs (G7 et UE + Pays-Bas et Suède) se sont engagés à mobiliser 10 milliards de dollars d’ici 2020 pour contribuer à atteindre le premier objectif

Pour sa part, la France s’était engagée à versée 2 Milliards d’euros dans ce cadre mais au sommet Afrique-France de Bamako, le président François Hollande a porté l’engagement à 3 Milliards d’euros d’ici 2020.

En marge de la réunion du Conseil d’administration de l'Initiative africaine pour les énergies renouvelables (IAER), 19 projets répertoriés partout en Afrique ont été finalement adoptés.

Liste complète des 19 projets

1. Réhabilitation et renforcement du réseau électrique dans la division Sud de la Zambie

(provinces Centre, Est, Sud, Est et Ouest), pour renforcer l’accès à l’électricité.

2. Facilité de financement de 10 MW d’énergies renouvelables en Afrique australe

Ligne de crédit dédiée à des banques commerciales de Maurice, des Comores, Seychelles, de Madagascar et du Mozambique, et une assistance technique gratuite pour les banques et leurs clients, dans les domaines des économies d’énergie, des énergies renouvelables.

3. Projet de géothermie à Tendaho, Ethiopie : 12 MW

4. Interconnexion Ghana – Côte d’Ivoire : construction d’une ligne de 300 km pour renforcer la stabilité du réseau d’Afrique de l’Ouest

5. Doublement de la ligne électrique 225 kV reliant la centrale hydroélectrique de Manantali à Bamako (Mali)

6. Centrale solaire de Defissol, Bénin : 25 MW

7. Electrification rurale au Rwanda : rénovation d’une petite centrale hydroélectrique sur la rivière Mutobo, 1 MW

8. Centrale solaire d’Agadez au Niger : 13 MW

9. Centrale solaire de Bauchi au Nigeria : 100 MW

10. Interconnexion de l’Afrique de l’Ouest : construction de 875 km de lignes d’interconnexions entre le Nigeria, le Niger, le Bénin et le Burkina-Faso pour favoriser l’intégration régionale, l’amélioration de l’évacuation de l’énergie et l’électrification rurale.

11. Mécanisme de financement de projets d’énergies renouvelables « Climate Investor One »

12. Centrale solaire de Gourou-Banda au Niger : 30 MW

13. Programme intégré d’électrification rurale à partir de micro-hydroélectricité en Guinée : 10 MW, répartis en quatre projets situés en Guinée Maritime, en Moyenne-Guinée, en Guinée Forestière et en Haute-Guinée

14. Projet hydroélectrique de Kakono, Tanzanie : 87 MW, sur la rivière Kagera

15. Centrale solaire de Djermaya, Tchad : 30MW

16. Barrage hydroélectrique de Ruzizi III, République démocratique du Congo,

Burundi, Ouganda : 147 MW

17. Electrification en Tanzanie

18. Electrification au Nigéria

19. Electrification en Afrique