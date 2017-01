L’histoire aime la poésie et chaque chose en son temps. 33 ans après le sommet manqué de l’OUA-84 de Conakry, celui de AST, mais à cause de l’admission de la RASD comme membre observateur a fait éclater l’OUA et a fait dégager le Maroc ou qui s’est exclu de lui-même. Depuis, aucun Guinéen n’a pu prétendre briguer ce poste honorifique. Depuis, le Maroc s’est isolé de la scène africaine.

Depuis 2014, le roi Mohammed V cherche une issue pour revenir dans le giron continental mais certains lui mettent les bâtons dans les roues. Si au début, le Royaume chérifien ne voulait pas entendre siéger à côté de la RASD jusqu’au dernier sommet de la Francophonie de Madagascar, il a semblé mettre de l’eau dans son vin mais malgré tout, il y a des réticences. Avec la désignation sans surprise de Alpha Condé, fin briscard politique, il ne peut y avoir de doute que cette fois est la bonne.

Dans toute cette affaire, l’observateur ne peut s’empêcher de souligner que, des cinq tout premiers membres fondateurs de l’OUA, la Maroc doit occuper la cinquante-cinquième place au sein de l’organisation. On devrait nous dire quelle est le rang de la RASD. Qu’à cela ne tienne, le Maroc est de nouveau là, et quand on sait ce qu’il comme envergure politico-économique, on ne peut que lui souhaiter bon retour.

A l’avènement de Alpha Condé au pouvoir en 2010, il a prononcé une phrase que beaucoup prenaient pour tordue de » prendre la Guinée là, où Sékou Touré l’a laissée ». C’est fait et non sans sacrifice et des déploiements diplomatiques en cultivant des amitiés et tisser des liens avec la quasi-totalité des chefs d’Etat du Nord, du Sud, d’Est et de la CEDEAO. Ces travaux préliminaires abattus, il a renforcé sa position par la résolution de la crise, on devrait dire des crises gambiennes dont le dénouement s’est fait juste 9 jours avant ce sommet. Comme « son » deus ex machina, à lui, comme prévu, il a passé l’examen le doigt dans le nez. Le plus dur reste à faire. La Commission de l’UA est si convoitée que bien malin qui dirait le prochain remplaçant de Nkosana Dlamini Zuma. Il y a de l’insomnie dans les coulisses. Ensuite, il y un nouveau poste à pourvoir, celui de celui qui doit gérer les contributions des pays-membres des fonds qui permettent à l’UA de fonctionner sans tendre la sébile à l’extérieur, et c’est là que le casse-tête va commencer.

En effet, on apprend que 0,2 % des taxes sur les importations des pays doit être versé à cette institution toute neuve. Si on ne peut encore douter de la gestion transparente de cette institution on peut douter que les pays déclarent de façon exhaustive toutes les importations maritimes, ferroviaires, aériennes et routières, et on ne peut compter les trafiquants qui font entrer clandestinement des marchandises, on ne peut aussi compter les fraudes fiscales savantes et les « hors-douanes » dans tous les Etats. Qui sera étonné que certains grands ports du continent déclarent leurs entrées égales à certains pays continentaux ?

Cette nouvelle institution, si elle marchait sur ses pieds, pourrait contribuer à redresser beaucoup d’économies à spoliation institutionnalisée… On suppose que des organismes d’évaluation et de contrôle verront le jour, et que les fonctionnaires et agents sont au-dessus de tout soupçon

On s’imagine déjà ce que pourra être la liesse de son retour dans les rangs de son parti, le RPG-arc-en-ciel.

A leur intention, il faut dire que la fierté de cette désignation n’est pas à eux seuls, mais à toute la Guinée, et que le drapeau rouge-jaune-vert est le témoignage de cette fierté nationale, et non seulement le jaune…