En marge du Sommet Afrique-France qui s’est ouvert à Bamako ce 13 janvier pour deux jours, le ministre guinéen de la Jeunesse Moustapha Naïté a participé à la rencontre de haut niveau des ministres de la Jeunesse et des Sports (CONJEFES) de l’Afrique. Plus de 14 ministres délégués ont participé à cette rencontre qui s’est soldée par la déclaration de Bamako des ministres de la CONFEJES.

A cette occasion, la rédaction de votre quotidien électronique Guinéenews© a tendu son micro au ministre de la jeunesse pour avoir des précisions sur la position de Conakry pour la jeunesse de Guinée.

Guinéenews© : Monsieur le ministre Bonjour et merci de vous prêter aux questions de Guinéenews© à l’occasion de la rencontre de haut niveau des ministres de la Jeunesse et des Sports de l’Afrique (CONFEJES). Quel est l’objectif de cette rencontre pour la jeunesse africaine ?

Moustapha Naïté : Comme vous le savez, la rencontre de la jeunesse africaine est en prélude au Sommet des chefs d’État Afrique-France. L’idée principale de cette rencontre était de réunir les ministres en charge de la Jeunesse pour discuter du dividende démographique. Comment l’Afrique peut capturer le dividende démographique en investissant dans la jeunesse. Et la Guinée a eu l’honneur de porter la voix des participants à cette rencontre à travers la lecture de la déclaration que j’ai eue à faire. Il a été justement question au cours des échanges d’attirer l’attention de nos chefs d’État et populations sur l’importance de capitaliser sur le dividende démographique eu égard au niveau de croissance démographique dans les pays africains.

Guinéenews© : Dites-nous alors quelles sont les recommandations issues de la rencontre ?

Moustapha Naïté : Au nombre des grandes recommandations des ministres de la Jeunesse, nous avons noté entre autres l’investissement dans la jeunesse avec les volontés politiques affinées de chaque pays et l’appropriation de la notion du dividende démographique. Cela permettrait aux jeunes que les investissements faits au niveau de l’éducation, de la santé, de la bonne gouvernance et de l’entrepreneuriat puissent faire d’eux des pourvoyeurs et non demandeurs d’emploi.

Guinéenews© : C’est vous qui aviez fait lecture de cette déclaration au nom des ministres de la Jeunesse et nous avons entendu la création d’un fonds africain de la jeunesse. Dites-nous en un peu plus ?

Moustapha Naïté : Vous savez, il y a une initiative africaine qui est en cours pour la création d’un fonds africain de développement pour l’innovation, la technologie et l’investissement dans l’agro-business en Afrique. Avec la création de ce fonds, cela permettrait aux jeunes africains de lever les barrières liées à l’accès aux fonds et ainsi de réaliser les initiatives d’entreprise. La déclaration a soutenu donc la création de ce fonds africain de développement pour la jeunesse. Nous savons tous les défis et les enjeux liés à la prise en compte des notions de jeunesse. Nous avons aujourd’hui beaucoup de fléaux comme l’immigration clandestine ou le terrorisme qui nécessitent un investissement profond dans la jeunesse pour la mettre à l’abri de ces maux. Et je pense que cette rencontre qui a eu pour thème ‘’Jeunesse et entrepreneuriat’’, était fondamentale dans la mesure où le sommet des chefs d’État s’articule autour du partenariat, la paix et l’émergence. Et cela se justifie car avec la structuration de nos économies, un seul pays ne peut pas tout faire. Nous avons des milliers de jeunes qui sont déversés sur le marché de l’emploi chaque année. Et dans la dynamique d’une transformation structurelle, nous avons besoin d’investir dans le partenariat à élargir avec les nouvelles technologies que nous connaissons pour la prise en compte de cette problématique.

Guinéenews© : En Guinée, plusieurs initiatives sont en cours pour accompagner les jeunes dans leurs initiatives. Le ministère de la Jeunesse accompagne de façon individuelle les organisations de jeunesse. Mais force est de constater que la Guinée n’a toujours pas une organisation faitière de jeunesse comme le Conseil National de la Jeunesse. Comment est-ce que les résolutions de Bamako peuvent être mises en application si la Guinée ne dispose pas d’un Conseil National de la Jeunesse ?

Moustapha Naïté : Je n’irais pas jusque-là. C’est un processus qui est en cours. Une des recommandations de la Consultation Nationale de la Jeunesse était la mise en place du Conseil National des Jeunes. Le travail a commencé, les documents juridiques sont totalement prêts et la vulgarisation des documents est enclenchée pour l’appropriation de la jeunesse. Notre défi majeur est de mettre en place ce conseil pour l’année 2017 à l’image des autres pays africains. Mais une fois de plus soyons précis, l’accompagnement de la jeunesse n’est pas conditionner par la mise en place d’un Conseil National de la Jeunesse.

Guinéenews© : Quel est le message que vous avez livré aux jeunes guinéens qui n’ont pas pu effectuer le déplacement à Bamako ?

Moustapha Naïté : Avec la présence de cinq associations dont l’Association des Journalistes pour le Développement Durable (AJDD) à ce forum comparativement à d’autres pays qui n’ont qu’une ou deux organisations, c’est déjà un défi relevé. A présent, nous comptons sur la restitution que fera ces différentes associations pour l’ensemble des organisations de jeunesse en Guinée à fin qu’elles prennent connaissance de ce qui a été retenu pour la jeunesse africaine à Bamako. Pour ma part, je félicite déjà les organisations qui ont pu faire le déplacement et qui participent de façon effective à ces rencontres de la jeunesse africaine. Je puis leur exprimer toute ma fierté pour avoir défendu la cause de la jeunesse de Guinée.

Une contribution spéciale de Hassane Hilal Sylla, journaliste et président de l’AJDD-Guinée depuis Bamako pour Guinéenews©.