Ce qui fait dire que la Françafrique a la vie dure, ce sont les faits positifs et les actions contestées du mandat de François Hollande. Sur un trébuchet, ils s’équilibreraient presque, bien que des soupirs de soulagement à certains endroits ont été forts. Hormis ce qui est à déplorer au Congo où Sassou Nguesso a changé la constitution pour briguer un autre mandat mais il l’a fait en avançant les élections anticipées pour couper court sans que la France ne tapât sur la table, est un gros désappointement, eu égard à ses promesses de campagne. A cela, il faut ajouter l’élection contestée au Gabon et en RDC, où Kabila tergiverse. Les populations victimes clabaudent après cette politique néo-coloniale.

Sur les théâtres de guerre, les positions ambiguës de la France en Centrafrique favorisent une insécurité en latence qui ressemble à un enlisement. Le compromis avec le Tchad qui soutient les Sélékas contre les antibalakas, en échange de quoi, François Hollande a obtenu l’implication et l’engagement d’Idriss Deby au Mali, est presque une compromission à long terme. Des heurts et escarmouches entre ces deux fractions ne laisseront pas les Centrafricains dormir sur les deux oreilles. La Centrafrique est un panier à crabes qui se donneront indéfiniment des coups de pinces.

Au Mali, c’est une autre paire de béquilles. Devant l’intransigeance du Mali à ne pas céder à la création d’un Etat indépendant du nord à dominance touarègue réclamée depuis des décennies, la guerre en Libye a ouvert la boîte de Pandore pour une pagaille digne du nom. La prolifération et la libre circulation des armes de guerre ont offert un terrain favorable aux djihadistes de tous poils. Les Touaregs, dans leur fuite en avant, avaient cru trouver en eux des alliés pour les aider à la création d’un Etat de l’AZAWAD par la lutte armée. On a vu ce qui s’est passé en 2012, à la fin du mandat constitutionnel d’ATT. La débâcle de l’armée malienne a motivé Sanogo de faire un coup fumant pour tenter de rétablir vainement la souveraineté du pays. L’avancée de la rébellion touarègue mitée par les djihadistes eût eu raison de l’intégrité du Mali jusqu’à Bamako, si la France n’avait pas volé à son secours pour la stopper et la circonscrire dans le nord.

A partir de là, la France s’est trouvée dans un piège où l’écheveau s’est emmêlé de façon quasi inextricable : faut-il bouter les Touaregs totalement du nord et hors du Mali qui est aussi à eux depuis toujours, bien qu’ils soient de connivence avec les djihadistes ? François Hollande était dans un dilemme cornélien, d’autant que ces Touaregs avaient et ont toujours le soutien de l’Algérie. On sait que les relations entre la France et l’Algérie sont tumultueuses à cause des contentieux non épongés depuis la guerre d’indépendance. Fallait-il prendre parti pour le Mali contre les Touaregs et par ricochet se heurter à l’Algérie ? Le problème n’était pas simple mais, beaucoup de Maliens n’ont vu le secours de la France que comme une aide inachevée, d’autres la brocardent carrément et parlent avec amertume de Françafrique, oubliant éperdument le massacre des douaniers et policiers de décembre 2012 à Aguelhok. Si La France n’avait pas déployé ses militaires au non du principe de la non-ingérence, elle eût été taxée d’indifférence vis-à-vis des ses anciennes colonies…

La pression diplomatique forçant les Touaregs à renoncer à leur lutte pour un Etat indépendant pour privilégier des négociations politiques, si elle est saluée à Bamako, elle n’est pas acceptable par ceux d’en face et elle n’est pas vue d’un très bon œil par Alger. Toutes les tractations diplomatiques et les chafouineries politiques ont eu pour résultat la division et la création de deux fractions : le MNLA et la CMA qui, pour brouiller toutes les cartes, se font de temps en temps une guerre fratricide. L’embourbement est de nos jours total. La situation restera au poids mort jusqu’au départ de François Hollande, c’est-à-dire que le Mali restera divisé entre les Touaregs au nord et le gouvernement central au sud. Les efforts colossaux et les pertes considérables n’ont eu que des résultats à mi-teinte.

Par contre, le président français a une grande reconnaissance et un remerciement sincère de la Guinée au pic de sa lutte contre Ebola.

Dans l’ensemble, on ne peut pas dire que François Hollande n’a rien fait, mais il n’a pas tout fait à la satisfaction des Africains qui en attendaient plus. Mais le pouvait-il dans cette affaire qui s’éternise depuis l’indépendance du Mali ?

C’est donc dans cette atmosphère que le 27ème sommet Afrique-France s’est tenu dans ce bourbier. Hollande sait qu’il n’aura pas droit qu’aux fleurs, surtout au moment où les Africains de la zone franc voient le CFA comme un symbole de la néo-colonisation ou de la colonisation économique, une autre facette de la Françafrique. On peut cependant retenir que si François Hollande n’a pas tout fait, il a sauvé les Maliens et les Centrafricains des massacres inévitables.

Nous parlerons des problèmes insolubles de ce franc CFA, prochainement.