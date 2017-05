Société : L’administration pénitentiaire, suspend son mot d’ordre de grève, à Kindia

Comme l’avait annoncé dans son préavis de grève, le personnel de l’administration pénitentiaire du pays n’a pas boycotté les services ce lundi 8 mai 2017. Un accord vient d’être trouvé entre le ministère de la justice et la commission de suivi et de iscipline qui agit au nom dudit personnel. C’est ce qu’indique une déclaration faite par le président de ladite commission à Kindia, dans la matinée de ce lundi.

Sur les 7 points de revendication, 4 ont été pris en compte notamment les équipements, les grades, le ravitaillement et la réquisition.

Mamady 2 Camara, président national de la commission de suivi et de discipline du personnel de l’administration pénitentiaire revient sur leur accord. « Nous avons eu deux jours de séance de travail, il y a eu un engagement de part et d’autre ; donc nous représentants de la garde pénitentiaire avons décidé de suspendre l’avis de grève et en contrepartie la commission du ministère de la justice, de son côté a accepté 4 points qu’elle peut aussi réaliser », explique-t-il.

Hormis ces différents points de revendication, ce responsable des gardiens de prison évoque tout de même quelques difficultés qui entravent nuit et jour le bon développement de leurs activités. « Nous avons beaucoup de difficultés depuis notre prise en charge jusqu’aujourd’hui les équipements que nous portons sont à notre charge et nous ne sommes pas ravitaillés alors que nous sommes des paramilitaires », ajoute Mamady 2 Camara.

Cet avis de grève a été lancé depuis le 14 avril dernier par la commission de suivi et de discipline dudit personnel. Son président invite ses amis à observer la discipline dans les établissements pénitentiaires. « Je lance un appel à tous le personnel de l’administration pénitentiaire d’observer la discipline, faire confiance et suivre la commission qui a la charge de défendre l’intérêt des travailleurs », affirme le président.

A en croire le ministère de la justice, ces 4 points retenus seront réalisés d’ici le 30 septembre 2017.