L’intersyndical de l’enseignement FSPE (la Fédération Syndicale Professionnelle de l’Education) et SLECG (Syndicat Libre des Enseignants et Chercheurs de Guinée) compte lancer un mouvement de grève illimitée sur l’ensemble du territoire national à partir de ce lundi 6 février. Les rencontres de sensibilisation au tour de cette grève des enseignants se multiplient dans la ville carrefour, a-t-on constaté sur place.

À cet effet, une assemblée générale extraordinaire a mobilisé les enseignants et enseignantes ce samedi à la maison des jeunes de Mamou. Cette rencontre de sensibilisation vise à situer sur les préparatifs de la grève.

Mamadou Saliou Sigon Baldé le secrétaire générale de la FSPE a rappelé les motifs de la grève. « Vous avez suivi avec attention l’application de cette fameuse grille salariale qu’on a dénommée tout dernièrement grille indiciaire. Je vous rappelle que pendant les premières négociations, nous avons signé pour l’obtention d’une grille salariale et non une grille indiciaire. Il y a eu beaucoup de manquements sur l’application de cette grille. Il y a eu des enseignants qui ont eu leur grade et échelon rétrogradés. Si on n’a rien à nous augmenter, au moins qu’ils acceptent de laisser notre acquis à notre niveau. Au départ, le gouvernement a dit de toilettage de la grille, ensuite la transposition puis la catégorisation. Des collègues enseignants qui devraient être en A2 se sont retrouvés en A1. Moi-même je suis victime, après neuf années d’études supérieures je me suis retrouvé dans la hiérarchie A1. Vu tous ces manquements, nous avons lancé un mémorandum à l’adresse du gouvernement pour le rappeler que nous ne sommes pas contents », annonce t-il.

Sur les points de revendication, Monsieur Sigon précise : « Nous demandons le maintien de la valeur monétaire du point d’indice à 1030 au lieu de 700 et quelques. Dans la première grille, le plafond c’est 7 sur 12 et cette fois-ci, le plafond c’est 12 sur 12 ; donc, de 80 positions on vient à 144 positions, jusqu’ à 72 ans de service on ne peut pas atteindre le plafond. Ensuite, nous avons demandé le maintien de chaque travailleur de l’éducation au niveau de son grade et échelon habituels. S’ils ne peuvent pas trouver une correspondance au niveau de la nouvelle grille au moins qu’ils nous laissent avec les grades et indices que nous avons eus à acquérir à partir d’une lutte très chère. Vous savez cela fait des années, que les travailleurs n’avancent pas. En principe, chaque travailleur doit avancer automatiquement. Un travailleur ne doit pas abandonner son service pour aller mener des négociations au près du ministère de la fonction publique pour être avancé. C’est nous qui sommes les créateurs des biens matériels et immatériels, mais on a constaté que ‘’la main qui nourrit a été mordue’’. Nous avons aussi demandé de faire apparaitre les bulletins de paie avant même le salaire pour que chaque travailleur de l’éducation sache ce qu’il a, avant de partir chercher son salaire. Nous avons aussi demandé d’engager tous les contractuels qui ont déjà servi pendant des années au niveau des écoles et les homologués dans les universités », martèle le général de la FSPE.

En réaction, certains enseignants ont menacé les camarades syndicalistes qui vont abandonner la grève sans la satisfaction des points de revendication.