Le Parlement des jeunes leaders de la société civile ont procédé ce samedi 4 février à la rentrée parlementaire de leur organisme devant plusieurs acteurs de la société civile, représentants des autorités, des partis politiques et d’institutions républicaines.

Dans une salle bondée du palais du peuple, l’activité a débuté par la récitation de l’hymne nationale par les jeunes parlementaires et les invités. Mamadou Billo Bah, président national, s’adressant aux jeunes dans leur diversité, a déclaré que son institution se veut un cadre de confrontation des points de vue nécessaire pour que puissent émerger des solutions, des compromis qui soient conformes à l’intérêt général.

Parlant du rôle prépondérant de la jeunesse dans une société, Mamadou Billo Bah rappelle « c’est grâce à la jeunesse que la Guinée a accédé à l’indépendance en 1958, c’est grâce à la jeunesse que la Guinée a accédé à la Démocratie, et ce sera inéluctablement grâce à cette même jeunesse que la Guinée ira de l'avant ». A cet effet, « Vous devez être en priorité des hommes de terrain, évitez plus que tout de vous couper de votre base. Vous êtes la voix des jeunes nantis et pauvres, des jeunes délinquants et non délinquants, des jeunes croyants et non croyants » lance t-il avec fermeté à ses collègues.

Il se dit être conscient des immenses tâches qui attendent son institution. C’est pourquoi, dira-t-il, « Nous devons éviter d’être les représentants de quelques groupes d’intérêt, nous devons éviter de tomber dans les travers de la partialité. Nous avons une obligation de probité, d’objectivité, d’impartialité et d’intégrité » conseille-t-il.

Présent à la cérémonie, le leader du bloc libéral, Dr Faya Millimono qui a suggéré aux jeunes de promouvoir davantage l’unité et la tolérance. « Nous sommes en train de travailler aujourd’hui pour construire un Etat de droit, une société démocratique qui passe forcément par la tolérance de la différence » dira Dr Faya. Il espère que dans quelques années « ce parlement des jeunes fera mieux que ce parlement que nous avons aujourd’hui ».

Dr Makalé Traoré, présidente de la Coalition des Femmes et Filles de Guinée a pour sa part, salué le sens de responsabilité de l’organisation qui se veut, selon elle, crédible au service de la Guinée. « C’est une belle initiative, des jeunes qui se mettent ensemble autour de valeur et qui se mettent ensemble au delà de toute appartenance politique, ethnique, professionnelle et sociale. Je leur souhaite pleine réussite et surtout beaucoup de conviction et de courage, deux qualités, qui leur permettront d’atteindre leur objectif ».

La cérémonie a été aussi marquée par la prestation d’artistes et slammeur. Un concours débat sur l’immigration clandestine entre les jeunes parlementaires et des membres de la Jeune Chambre internationale a mis fin à la rencontre.