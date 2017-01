Les anciens enseignants contractuels ont pris d’assaut ce mardi 3 janvier le département en charge de la Fonction Publique, de la Réforme de l’Etat et de la Modernisation de l’Administration. Ils dénoncent le non-respect des promesses faites par l’Etat, a-t-on constaté sur place.

Sur 1 350 enseignants contractuels, seulement 2% ont été retenus. Pour Mohamed Bangoura, deuxième porte-parole des anciens contractuels et omis de Guinée, les promesses n’ont pas été respectées et ils ont donné de la voix pour être entendu par le président Alpha Condé.

«Les résultats publiés la semaine dernière par le département en charge de l’Enseignement Pré-universitaire nous poussent à réclamer nos droits, la justice et l’égalité. Les promesses ténues par le département n’ont pas été respectées. Seulement 2% des enseignements ont été retenus, les autres, quant à eux, ont été jetés à la poubelle. Nous sommes au nombre de 1 350 enseignants contractuels, nous allons continuer à réclamer nos droits et nous faire entendre pour que le chef de l’Etat Alpha Condé le sache», a-t-il indiqué M. Bangoura.

«Restez tranquille, s’il s’agit d’aller en prison, je vous ferais signe», a lancé un jeune dans la foulé qui communiquait au téléphone.

Dans ses explications, Ibrahima Sory Camara, professeur de philosophie au Lycée 2 Octobre rappelle qu’ils ont travaillé pendant que le pays avait un manque criard d’enseignants. «Nous avons travaillé dans les classes plus de 28 heures par semaines, les chefs d’établissement peuvent témoigner. Pire, nous étions payés à 450 000 francs par mois. Imaginez le reste», a-t-il déploré.

Quand le président de la République dit que le système éducatif guinéen est malade, ce n’est pas le système proprement dit mais plutôt, dénonce cet enseignant, c’est la tête, c’est-à-dire les responsables qui ne sont pas bons.

«Nous avons sacrifié notre vie pendant dix ans, d’autres huit ou sept ans. Ce n’est pas possible qu’on prenne nos numéros matricules et les attribuer aux autres», s’est-il lamenté.

Dans la cour du ministère de la Fonction Publique, de la Réforme de l’Etat et de la Modernisation de l’Administration, les anciens enseignants contractuels, très remontés, sont assis à même le sol et sous un soleil de plomb. A la grande surprise des travailleurs du département, un des anciens contractuels récitait la ‘’Fathia’’ et les autres répondaient à gorge déployée ‘’Amen’’. Voir Vidéo: https://youtu.be/GGitinub3Jw