La police israéliennne a levé la mise en résidence surveillée de du milliardaire franco-israélien Beny Steinmetz sans proceder à une inculpation formelle.

Telle est la dernière pirouette de la saga Soros – Steinmetz dont les Guinéens font les frais. Steinmetz avait été mis en résidence surveillée dans le cadre de l'enquête internationale sur les conditions d'obtention du contrat du mont Simandou qui lui fut retiré sous accusation de corruption par le gouvernement du président Condé.

La compagnie BSGR a nié les allégations qu'elle a qualifié de «sans fondement».

Dans un communiqué à la presse que Guinéenews a consulté, la société déclare que "la période de restriction est maintenant écoulée et M. Steinmetz est libéré de toutes les restrictions légales, sans aucune accusation relative à des activités criminelles, y compris la corruption" et d'ajouter que Beny Steinmetz a coopéré pleinement avec les autorités israéliennes dans l'enquête et "continuera à le faire si et quand cela est nécessaire" toujours selon le communiqué.



Toutefois, l'enquuête n'est pas terminée et la police israélienne a précisé que la libération de Steinmetz était conditionnelle à son acceptation de ne pas quitter Israël pendant 180 jours et de déposer une garantie de 100 millions de shekels (25 millions de dollars)



Un ancien dirigeant de BSGR en Guinée est lui aussi sous résidence surveillée dans le cadre de la même enquête.

BSGR avait aquit la concession de la moitié de Simandou sous le régime de Conté, mais a toujours été soupconné d'avoir corrompu des cadres guinéens pour l'obtenir. Après avoir vendu le projet à Vale, BSGR avait commencé les travaux avant de les voir interrompus unilatéralement sur décision du président Condé.

L'affaire est devant un tribunal de la Banque Mondiale.