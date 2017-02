La préfecture de Siguiri, située à plus de 800 kilomètres de la capitale Conakry, vit depuis des années sans aucun service de sapeurs pompiers. Ici, les citoyens du Mandén Bèrè se plaignent de l’absence de ce service public indispensable pour leur propre sécurité ainsi que pour celle de leurs biens, a-t-on constaté sur place.

En effet, ce service chargé d’intervenir en cas d’incendie, est inexistant à Siguiri, une localité minière par excellence. Alors qu’on y enregistre de plus en plus des courts-circuits et des incendies.

Pour Idrissa Koulibaly, un citoyen vivant dans la commune urbaine de Siguiri, cette situation est simplement écœurante.

‘’Avec cette population qui ne cesse de s’accroître, il est difficile de comprendre que nous vivons sans un service de sapeur pompier’’, s’est inquiété.

De son côté, Lamine Danwo qui habite le secteur Cité-Chinoise, indiqué que le manque de sapeur-pompier reste très dommageable pour les citoyens. C’est pourquoi en cas d’incendie ou de court-circuit, a-t-il fait savoir, les dégâts sont toujours importants.

La seule citerne qui intervient en cas d’incendie, c’est celle de la SAG. Et le comble, ce véhicule d’invention doit parcourir plus d’une vingtaine de kilomètres avant d’arriver dans la commune urbaine.

Interrogé sur la situation, un responsable de la police, sous le sceau de l’anonymat, estime qu’il revient au ministère de la Sécurité et de la Protection civile, d’ouvrir ce service à Siguiri. Et pourtant, confie un cadre de la préfecture, une mission du département de la Sécurité était bel et bien passée pour son implantation mais depuis, rien y fut fait.

Il faut enfin souligner qu’à cause de son importance jugée vitale en cas de sinistres ou de catastrophes naturelles, nombreux sont des Siguirinkas qui dénoncent le manque des services de la protection civile ou des sapeurs pompiers.