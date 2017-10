Siguiri : une décision de la LGFP ne passe pas chez les supporters de la SAG

Les supporters de l’Ashanti Golden Boys de Siguiri ne digèrent pas la délocalisation des matches de la ligue 1 à Conakry. Du moins, pour beaucoup d’entre eux, c’est une manière de piétiner le football à la base.

La Ligue Guinéenne de Football Professionnel (LGFP) a justifié la délocalisation des matches par la rénovation des stades de l’intérieur du pays. Mais à Siguiri, ces explications ne passent pas. Les fans du cuir rond ont du mal à adhérer à cette initiative. « C’est du jamais vu. Même en occident, cela ne s’est jamais passé « , s’en offusque Mohamed Lamine Touré, supporter du club de la ville aurifère.

Pour certains supporters, cette décision est une manière pour la LGFP de favoriser les clubs de la capitale, notamment le Horoya AC et le Hafia FC. « IIs savent que si on joue à Siguiri, il y a de ces favoritismes qui ne seront pas possibles. Mais on envoie la SAG à Conakry pour favoriser les clubs de la capitale, notamment le Horoya AC et le Hafia FC « , réagit un d’entre eux.

Sourakata Condé, président des supporters de l’Ashanti, se dit inquiet. Mais aussi très frustré par cette décision de faire jouer les matches de son club à Conakry.

Il n’y a pas que les supporters qui apprécient mal cette décision. Un membre du district communal de football parle d’un acte de sabotage du football à la base. » Ils savent que les clubs de l’intérieur se nourrissent du football à la base. A travers leur stratégie, ils veulent saboter cette politique « , dit-il.

Pour sa part, Moussa Diarra, le chargé de la communication du club préfère calmer les esprits. « C’est vrai que la chaleur de l’ambiance du stade Kankou Moussa va manquer aux joueurs. Mais n’oubliez pas que la plupart des joueurs viennent de Conakry « , a-t-il dit.

Il faut signaler que pour son premier match, la SAG sera opposée au Gangan FC, le 3 novembre prochain.