Dans la soirée du mercredi 23 février 2017, un présumé voleur de moto a échappé de justesse à un lynchage à Siguiri, dans le secteur Roi Hassan II, a-t-on constaté.

En effet, la scène s’est déroulée aux environs de 16 heures, dans la mosquée du secteur Roi Hassan II.

Joint sur place, un témoin du nom d’Imourana, explique la scène : « Lorsqu’il est venu, moi, j’étais dans un coin de la mosquée. Et quand il a touché la moto, l’alarme s’est déclenchée. Subitement, nous l’avons pourchassé, il a fui et est entré dans une cour près de la mosquée. Les gens du quartier sont venus envahir la devanture de cette cour, tout en demandant de le leur rendre, pourvu qu’il soit calciné. Mais nous nous sommes interposés. Moi-même, j’ai été blessé par les gens du quartier. »

Il a fallu une descente musclée des forces de l’ordre pour récupérer le présumé voleur. Selon le commandant de l’Escadron mobile de Siguiri, Cécé Guemou, l'intervention n'a pas été facile.

« Quand j’ai été informé, j’ai donné l’ordre et mes hommes sont descendus. Il a fallu l’utilisation du gaz lacrymogène pour disperser les citoyens en colère et envoyer le présumé voleur. », confie-t-il.

Selon le juge de paix, Abdoulaye Conté, ce présumé voleur est un récidiviste qui avait écopé de 15 mois de prison pour vol de moto.

« Le nommé Tidjane Camara avait été jugé a Siguiri et condamné à 15 mois de prison. Ensuite, il a été envoyé à Kankan. On ne sait pas ce qui s'est passé du côté de Kankan. Mais nous donnons l’assurance aux citoyens qu’après ce jugement, nous allons prendre acte de son cas et informer les juridictions de Kankan sur sa situation», promet-elle.

Il faut retenir que le vol de moto est très récurrent dans les mosquées de Siguiri. Dans la seule mosquée du secteur Roi Hassan II, on fait état de 11 cas.