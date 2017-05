Siguiri: un dangereux trafiquant d’armes abattu, 4 armes et 214 balles saisies

Youssouf Doumbouya, un présumé chef d’un réseau de trafic d’armes a été abattu par les services de sécurité ce lundi 8 mai. Quatre armes et deux cents quatorze balles ont été saisies, au cours de cette descente des services de sécurité, a-t-on constaté sur place.

Cette importante opération est le fruit de plusieurs jours de filature menés avec brio par les forces de sécurité et de défense de Siguiri.

Joint sur place, le commandant du camp d’infanterie de Siguiri, le colonel Mamadi Condé raconte comment ce présumé chef des trafiquants d’armes a été abattu.

« Nous avons eu des renseignements selon lesquels il naviguait entre N’Zérékoré, Beyla, Kankan, Mandiana et Siguiri. Mais, on l’a intercepté à Baladougou dans Mandiana dans la soirée du dimanche 7 mai. Après, des interrogatoires, il a avoué qu’il y’a le reste des armes et il s’était proposé de nous conduire jusqu’à leur cache. Arrivés sur les lieux, ces bandits qui étaient sur place ont ouvert le feu et le trafiquant a voulu fuir. C’est dans ce cadre qu’on l’a abattu. »

L’homme abattu était en compagnie d’un certain Mamadi Doumbouya qui nie être un associé de ce présumé trafiquant d’armes.

« Cet homme est mon oncle, il est venu au village à Oudoumakôdô dans Mandiana et a demandé que je l’accompagne à Baladougou. C’est là que j’ai su qu’il est dans des affaires d’armes lorsqu’il discutait avec un de ses clients. Et c’est sur ce même terrain que les militaires nous ont arrêtés », a expliqué l’accusé Mamady Doumbouya.

Pour le commandant de la compagnie de gendarmerie de Siguiri, le chef de bataillon Lah Moussa Traoré, il a une fois de plus demandé l’aide de la population pour lutter contre le grand banditisme dans la localité.

« Nous demandons toujours l’aide de la population. Car, notre force se trouve dans les renseignements… qui nous ont permis de démanteler tous les réseaux de trafic d’armes. »

Il faut souligner que la lutte contre le grand banditisme qui a été déclenchée le mois d’avril dernier par les services de sécurité à travers des patrouilles mixtes commence, affirment certains observateurs, à porter ses fruits.