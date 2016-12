Les autorités judiciaires, administratives et ainsi que responsables des forces de défense et de sécurité de Siguiri ont procédé ce mardi 27 décembre à l’incinération de plus de 30Kg, tel est le constat fait sur place par votre quotidien électronique Guinéenews.

C’est à 10 kilomètres de la commune urbaine de Siguiri que les autorités ont procédé à cette incinération.

Pour le juge de Paix Abdoulaye conté, c’est grâce à une collaboration des forces de défense et de sécurité que ces drogues ont été saisies.

‘’Vous avez constaté que depuis quelques temps, la relation entre la justice et les forces de défense et de sécurité est basée sur la franchise. Donc, c’est une manière de montrer que les saisies qu’elles effectuent sont vraiment bien conservées et c’est ce que la loi prévoit’’, a indiqué le juge de paix.

Pour Colonel Mamadi Condé, le Commandant du camp d’infanterie de Siguiri, les jeunes doivent s’abstenir de la consommation de la drogue.

‘’Au lieu d’acheter et consommer la drogue, une pratique dans laquelle, l’on perd économiquement et physiquement, les jeunes doivent faire preuve de prise de conscience’’, a-t-il conseillé.

Le Secrétaire général chargé des collectivités décentralisées, Siriman Kourouma a, quant à lui, exprimé sa satisfaction face à cette incinération.

Je suis content de cette saisie de drogue ainsi que de son incinération car tout s’est déroulé comme prévu, a-t-il lancé en substance.

Il faut retenir que plus de 30 kilos composés de plusieurs boules, des plaquettes et des blocs de chanvres indiens ont été incinérés.