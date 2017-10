Siguiri: par maladresse, un présumé coupeur de route abat son compère

Un présumé coupeur de route, par maladresse, a tiré mardi 17 octobre, à bout portant sur son complice lors d’une attaque et a blesse la cible dans le secteur de Niandankoura (Siguiri), a-t-on constaté ce mercredi 18 octobre 2017.

La victime, admise à l’hôpital préfectoral de Siguiri, nous a raconté sa mésaventure. « Nous étions en train de revenir des mines avec notre machine détectrice d’or. Ils nous ont dépassés à vive allure et ils ont subitement garé devant notre moto, avec une arme. Moi, je ne pouvais pas tourner. Et sur le champ, ils ont voulu prendre la machine, j’ai résisté. L’un d’eux m’a percé avec sa paire de ciseaux. Nous nous sommes battus. Le second a pris l’arme. Dès qu’il a tiré, moi j’ai pris son ami comme bouclier. Il lui a tiré dessus. La balle a traversé le corps de son ami et m’a atteint à la main. », raconte Ibrahim Doumbouya

Le présumé coupeur de route a par la suite pris la poudre d’escampette en laissant le corps de son ami et la cible ensanglantée.