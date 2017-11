Siguiri ouvre le bal de la Semaine de la Citoyenneté 2017

La deuxième édition de la Semaine nationale la citoyenneté et de la paix (SENACIP) a été lancée, ce mercredi au lycée Roi Hassan 2 dans la plus grande ferveur par le directeur préfectoral de l’éducation, Mamadi Camara.

Le thème de l’édition : « le citoyen dans la construction de la nation ».

C’était devant la délégation venu du ministère de la citoyenneté et de l’unité nationale, les élèves venus en grand nombre, un parterre d’homme de médias et des représentants de la société civile.

Dans son discours de lancement, le directeur préfectoral de l’éducation a réitéré le thème de l’année. « Cette journée a pour objectif de rappeler aux citoyens, l’importance du processus de développement et son rôle mais aussi la promotion de la citoyenneté. Le thème de cette année est révélateur, et le citoyen et la nation sont deux choses qui n’en font qu’une. Nous devons mettre la nation au-dessus de tout et la construction de la nation est une responsabilité de tous les citoyens ».

Le représentant du ministère de l’unité nationale et de la citoyenneté a, pour sa part, remercié son ministère de tutelle. « C’est une idée salvatrice et il est notoire d’indexer la bravoure du ministre Khalifa Gassama Diaby pour ses efforts, et durant toute la semaine, nous allons organiser des conférences- débats et d’autres activités liées à la citoyenneté et à la nation, a expliqué Bérété Sanassy

A retenir que cette semaine s’étendra jusqu’au 7 novembre prochain et des activités sont organisées dans les établissements scolaires de la commune urbaine.