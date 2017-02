A Siguiri, ville située à plus de 800 kilomètres de la capitale, l’insécurité refait de plus en plus surface. Ces derniers temps, ce sont plusieurs cas de vols, de braquages et meurtres qui y ont été signalés, a-t-on constaté.

Le lundi 27 février, dans la commune urbaine de Siguiri, plus particulièrement dans le quartier Bananikoro, des voleurs ont voulu dérober des batteries des lampadaires d’éclairage publics.

Selon Ibrahima Kéita, le chef de quartier de Bananikoro, les voleurs ont voulu emporter les batteries du lampadaire mais comme ils n’ont pas pu, ils ont détruit le lampadaire.

A Bouré Kintinian, le même jour, un vieil homme du nom d’Elhadj Saïba Madi Bérété a été dépossédé de sa moto puis blessé par un malfaiteur

‘’Lorsque le vieil homme a été dans sa plantation d’anacardier, il a garé sa moto devant sa plantation. Après le voleur est venu prendre sa moto. Lorsque le vieux à crier, le voleur lui lancé un caillou qu’il a pris dans sa cuisse’’, témoigne Alpha Amadou Diallo, un habitant de la localité.

Toujours pendant la journée du même lundi, vers 15 heures, trois bandits ont braqué une station d’essence à Tombogo, dans la sous-préfecture de Doko.

Selon Diango Dansoko, un citoyen de cette localité, trois bandits sont vénus à moto dans la station et ont tiré quatre balles avant de ramasser tout l’argent qui s’y trouvait.

Dans la sous-préfecture de Niandankoro, plus précisément dans le district de Waran, un enfant a été jeté dans un ancien puits dans une mine artisanale par un adulte après que celui-ci lui est réclamé son crédit estimé à 3000 fg.

‘’ Mamoudou Doumbouya, gérant d’un bar-café a été tué par son ami, Daouda Magassouba, parce que Mamoudou aurait réclamé de façon insistante a Daouda le prix d’une tasse de Lipton de 3000 fg. Il a été jeté dans un ancien puits minier. Le présumé assassin est actuellement dans les mains des autorités de Niandankoro’’, déclaré le sous-préfet Sinè Traoré

Il faut retenir que la recrudescence de l’insécurité, devenue un véritable fléau qui préoccupe tous les Siguirinkas.