Siguiri : la ville poussiéreuse qui suffoque

Une ville poussiéreuse. Voilà ce à quoi ressemble la commune urbaine de la préfecture de Siguiri. La population est exposée à des maladies. Tel est le constat qu’on fait une fois dans la ville.

A Siguiri, le ciel est couvert. A peine si on peut voir le soleil. Les automobilistes, les cyclistes, les piétons, les voitures, tous subissent la loi de la poussière. Les toitures des habitations et même le marché ne sont pas épargnés. Les marchandises exposées sont couvertes de poussière. Impossible de circuler à moto ou en voitures sans plomber les vitres. Sur la voie qui traverse la zone minière de Bouré. Pour atténuer cette pollution, les camions-citernes sont mis à contribution chaque jour. Pour arroser les artères principales. Cette situation pousse souvent les populations en colère. Elles s’en prennent alors aux autorités qu’elles accusent d’être la cause de leur malheur.

Interrogé, Bourama Camara, un commerçant rencontré dans les couloirs du grand marché n’a pas pu cacher sa colère. « Nous sommes exposés à la poussière, les marchandises avec. On a du mal à s’accommoder. Il suffit de déposer un objet pour quelques minutes tu ne l’as reconnait plus! « Un autre d’ajouter: « tu ne peux pas porter un habit, pendant trois heures…Les autorités sont au courant mais refusent d’agir. Alors qu’ils peuvent intervenir avant que le projet de bitumage ne soit prêt. »

Les habitants de Siguiri sont unanimes. Pour eux, la poussière qui enveloppe leur ville est source de maladie. » Les 90 pour cent des malades; souffrent de rhume. Car l’air qui est pollué. Au lieu que la population respire’ de l’air pur. C’est la poussière qu’elle inhale… L’environnement est menacé. La poussière sur les feuilles peut tuer la plante. ».Ils accusent aussi les responsables des Travaux Publics qui auraient abandonné la ville de Siguiri

Dans la commune urbaine de Siguiri, les voies sont dégradées et impraticables. Après le passage des gros camions et autres véhicules, c’est la nuée de poussière. Par exemple, la voie du rond point de Tiguibry en passant par la cité chinoise, c’est un calvaire. Et il en est ainsi à travers toute la ville.

Interpellé sur cette situation dont le non-bitumage des routes qui est une des causes essentielles de l’envahissement de la poussière même si une solution idoine est loin d’être trouvée, le directeur préfectoral des travaux publics à annoncé sur les ondes d’une des radios locales le bitumage dans un bref délai de ces voiries urbaines de Siguiri.

« La commune urbaine de Siguiri et les sous-préfectures ont bénéficiée d’un projet de bitumage. Bientôt, les travaux vont démarrer », affirme Sekou Danwo

A retenir que cette situation préoccupe à plus d’un titre la population qui souffre énorme de ces poussières, devenues une véritable source de maladies aujourd’hui dans la ville.