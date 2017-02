Un court-circuit qui s’est déclenché dans l’après-midi du dimanche 26 février à la radio Djoliba Fm de Siguiri, a réduit en cendres toutes les installations de ladite station de radio, a-t-on constaté sur place.

Interrogé sur l’origine de ce sinistre, son Directeur général Mory Dino Konaté explique : ‘’je suis arrivé dans les bandes de 13 heures 56 minutes et quelques minutes plus tard, j’ai été alerté par des travailleurs et des voisins qui étaient au rez-de-chaussée qu’il y’a une fumée. Aussitôt, nous nous sommes attaqués au feu pour l’éteindre…’’

Pour sa part, le Directeur technique N’Famara Bangoura fait état d’une perte énorme pour la radio Djoliba qui a vu toutes ses installations parties en fumée, y compris son émetteur.

Il faut retenir que cette radio privée est une filiale du groupe Djoliba international qui émet depuis 2010 à Siguiri.