A Siguiri, la confusion a été levée autour de la commission centrale devant préparer la réception du chef de l’État, Alpha Condé, en début février prochain à Kankan.

Au terme d’une réunion de concertation, tenue ce samedi à Siguiri, les autorités, les représentants du parti présidentiel et l’association des orpailleurs, ont évoqué la question.

Selon Adama Cissé, secrétaire général d’une sous- section du RPG-Arc-en-ciel, il a été principalement question de lever la confusion autour de la commission d’organisation.

« Cette mobilisation ne doit pas se passer en rangs dispersés, toute personne qui veut faire quoi que ce soit doit le faire au nom des orpailleurs car c’est la couche la plus concernée. Donc, il faut que nous tombions d’accord pour mieux faire cette mobilisation afin de prendre le dessus sur les autres préfectures le jour de la réception ».

Pour Kalil Baro, un opérateur économique de la place, ils sont tous en train d’œuvrer pour que Siguiri soit remarquée dans le bon sens, le jour de la réception. « On parle de mobilisation pour la réception du président de la république. Nous avons tous les mêmes idées, et tout ce que nous faisons sera au nom de mon association nommée, faisons ensemble mais pour le parti », a-t-il annoncé.

Cependant, les taches ont été réparties entre les commissions à savoir la restauration et l’hébergement, finance, transport et mobilisation qui travailleront sous la conduite d’une commission centrale, en attendant le retour à Siguiri du ministre des mines et de la géologie Abdoulaye Magassouba ce dimanche 29 janvier ».

Il faut rappeler que cette confusion avait été signalée dans une de nos précédentes dépêches.