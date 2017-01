Dans le cadre des préparatifs de la venue du président de la république à Kankan, une confusion règne autour de la commission de mobilisation de Siguiri, a-t-on appris lors de la visite du ministre des mines et de la géologie ce jeudi 26 janvier 2017 dans la cité aurifère.

En effet, trois groupes de mobilisation sont actuellement à pied d’œuvre dans le Manden Bèrè pour la réception du chef de l’État à Kankan.

Le premier groupe est celui du RPG ARC-EN-CIEL, le second concerne les orpailleurs et la troisième faction concerne un opérateur économique du nom de Kalil Baro.

Cependant, une confusion a été constatée dans les allocutions des uns et des autres ce jeudi 26 janvier 2017.

Selon Adama Cissé, secrétaire général d’une sous- section du RPG à Siguiri, il s’agit d’une improvisation des uns et des autres.

‘’Il y’a eu la mise en place d’une commission régionale d’organisation de la réception du chef de l’État à Kankan dont je suis membre et j’ai fait le compte rendu au préfet de Siguiri. Je vois qu’il y’a des improvisations de part et d’autre mais ce qui reste clair, tout est décidé et nous sommes sur les préparatifs.’’

Parlant du cas des orpailleurs, Adama Cissé ajoute. « Les orpailleurs partent spécialement pour le forum national des orpailleurs qui se tiendra le 6 février après la réception du 5 février », a-t-il affirmé.

Au micro, le porte- parole de Kalil Baro du nom de Mory Konaté a montré les conditions réunies par son mentor. « L’opérateur économique Kalil Baro a mis assez de conditions pour que Siguiri participe à la réception du président de la république à Kankan. Rappelez- vous quand le chef de l’État avait été à Kindia, c’est un fils de Kindia qui a réuni les conditions, donc il veut faire de même ».

Autour de ces différents, force est de retenir que c’est une situation tendue entre les uns et les autres alors que nous sommes à quelques jours de la réception.

La question que se posent bon nombre d’observateurs est de savoir, si le fait d’avoir des groupes différents de mobilisation ne pouvait pas créer la démobilisation ?