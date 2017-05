Sidya Touré sur l’accident de Dubréka : « Nous avons perdu six de nos responsables de kabak dans ce drame »

Six responsables de l’Union des Forces Républicaines (UFR) de Kabak ont péri dans l’accident de circulation de Dubréka. L’annonce a été faite lundi 8 mai 2017 par Sidya Touré, président dudit parti chez nos confrères de radio Espace.

« D’abord c’est un drame sans nom. Nous sommes particulièrement touchés par ce drame. Parce que, comme on le disait tantôt, non seulement ce n’est pas la première fois, mais il y a réellement un manque d’éducation et aussi un manque de contrôle. On ne peut pas imaginer 50 personnes dans un bus en train de se promener de Kabak jusqu’à Dubréka et que personne ne les ait arrêtés. Nous avons perdu six de nos responsables de Kabak dans ce drame. Et même un de mes gardes du corps a également perdu ses parents. On est directement touché. J’en suis pratiquement effondré depuis hier soir », a déclaré le président de l’UFR.

Le Haut représentant du chef de l’Etat a surtout insisté sur la nécessité de rétablir le contrôle technique des véhicules ainsi que le renforcement de la sécurité routière sur les routes interurbaines pour éviter ce genre de drame. « Il faudrait quand même que le contrôle technique soit rétabli. Ce n’est quand même pas imaginable, il faut qu’on finisse par discuter de cette affaire et qu’on établisse un système de contrôle, comme c’est le cas partout ailleurs. Je crois que c’est un minimum et c’est le souhait que j’émets ce matin. Le gouvernement doit prendre immédiatement des dispositions pour cela et que la sécurité soit renforcée quant aux surcharges des véhicules avec les passagers. Et on doit faire en sorte que ce genre d’événements n’interviennent pas, non seulement en bloquant ceux qui font de la surcharge, mais également en contrôlant les véhicules », affirme-t-il.

Avant Sidya Touré, Me Kabélé Camara, ministre de la Sécurité, parlant de certaines causes des accidents sur la route de Boké, dénonçait le fait que les routes ne sont pas parlantes. Il a, à cet effet, annoncé la nécessité pour le gouvernement de procéder à de profondes reformes au niveau de la sécurité routière. En réponse, le président de l’UFR, dont l’avis a été demandé, est sans ambages. « Tout ça c’est bon mais, encore faut-il qu’on les réalise. Si cela n’as pas été fait, ça ne sert pas à grand-chose de l’évoquer. Ce sont des choses sur lesquelles nous n’avons rien à inventer », a répliqué Sidya Touré avant d’insister de nouveau sur la mise en place de la station de contrôle technique.

Faut-il le rappeler, un grave accident de circulation s’est produit samedi 06 mai 2017 à Yorokoguia, dans la préfecture de Dubréka faisant sur-le-champ 21 morts et 33 blessés. Aux dernières nouvelles, le nombre de victimes a atteint 26 morts.