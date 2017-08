Siaka Barry après son limogeage : « Le combat continue même en dehors du gouvernement »

Quelques heures seulement après son limogeage à la tête du département de la Culture, des Sports et du Patrimoine Historique sur décret du président de la République et son remplacement par Sanoussy Bantama Sow, le désormais ex-ministre, Siaka Barry vient de réagir.

En congé hors du pays, celui qui a dirigé le département de la Culture et des Sports durant 20 mois a tenu à réagir via les réseaux sociaux. Dans un post sur Facebook, Siaka Barry tient tout d’abord à remercier le chef de l’Etat pour les 20 mois passés dans « son gouvernement » ainsi que pour la confiance qu’il a placée en lui le 04 janvier 2016 en le choisissant « parmi tous les valeureux Guinéens ».

Poursuivant, il félicite le nouveau patron du ministère, Sanoussy Bantama Sow à qui il souhaite à ce que celui-ci reprenne le flambeau du combat là où il l’a laissé.

Ensuite, Siaka Barry précise que son combat en faveur des jeunes se poursuivra même étant hors du gouvernement.

« Aux jeunes de Guinée, vous qui m’avez soutenu durant ces 20 mois dans notre belle aventure de renaissance culturelle et sportive, je vous dis que le combat continue contre vents et marées et cela même en dehors d’un gouvernement. Merci à la jeunesse combattante de Guinée pour ces beaux moments de collaboration et même de complicité que nous avons passés ensemble. Vous trouverez désormais en face de vous le simple citoyen Siaka Barry engagé plus que jamais dans le combat pour une jeunesse guinéenne épanouie, solidaire et révolutionnaire », peut-on lire.

Beaucoup s’interrogent en ce moment sur les motifs réels du limogeage de Siaka Barry à la tête de ce département. Mais pour certains, il serait lié à la création du mouvement ‘’Génération débout’’ dont on attribuerait la paternité au désormais ex-ministre.

Wait and see…